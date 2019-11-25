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أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:44 م
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قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول بعد الخسارة مساء اليوم من إنبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء لم يشهد أداء جيد من الفريق الأبيض ليفقد ثلاثة نقاط في مسيرة صراعه على لقب الدوري هذا الموسم.
تقدم إنبي عن طريق بسيوني في الدقيقة الأولي من الدوري وتعادل محمود علاء من علامة الجزاء وفي الشوط الثاني خطف إنبي اللقاء بهدف محمد شريف القاتل.
وعلى الفور قرر مرتضي منصور إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخسارة كما اتهم بعض اللاعبين بالتمرد وإدعاء الإصابة قبل مباراة اليوم لعدم المشاركة.
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