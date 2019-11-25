Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:44 م
Advertisements
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول بعد الخسارة مساء اليوم من إنبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.


وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء لم يشهد أداء جيد من الفريق الأبيض ليفقد ثلاثة نقاط في مسيرة صراعه على لقب الدوري هذا الموسم.


تقدم إنبي عن طريق بسيوني في الدقيقة الأولي من الدوري وتعادل محمود علاء من علامة الجزاء وفي الشوط الثاني خطف إنبي اللقاء بهدف محمد شريف القاتل.


وعلى الفور قرر مرتضي منصور إيقاف مستحقات اللاعبين بعد الخسارة كما اتهم بعض اللاعبين بالتمرد وإدعاء الإصابة قبل مباراة اليوم لعدم المشاركة.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل من وكالة الفضاء المصرية بشأن إطلاق القمر "طيبة 1"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك من إنبي

منذ ثلث ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد خسارة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ ساعتين و 13 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

عاجل.. محمد شريف يقتل الزمالك في اللحظات الأخيرة (فيديو)

منذ 33 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر yalla star يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك ONSPORT NOW

منذ ساعتين و 20 دقيقة

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:25 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

09:22 م

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status