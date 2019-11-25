"بجاكيت فرو تايجر".. إلهام شاهين تخطف الإنظار بإطلالة من القاهرة السينمائي

وظهرت إلهام، خلال الصورة مرتدية "فستانًا من الدانتيال من عند منطقة الصدر باللون الأسود، وجاكيت فرو تايجر وكان شعرها قصير منسدلا واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم وبرز أنوثتها بحلق ألماس.



وعلقت إلهام على الصورة قائلة: "فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العرض الأول لفيلم احكيلي".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور إلهام شاهين، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "كل يوم عن يوم يحلي جمالك يا سيدتي الجميلة حبيبتي إلهام"، وأضاف آخر "شياكة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "قمر أحبك، فنانة بمعني الكلمة وشخصية لا يعلى عليها".



يذكر أن إلهام شاهين، تستعد لتصوير ثلاثة أعمال سينمائية جديدة، وهم أفلام "أهل العيب"، و"عزبة جهنم" و"حظر تجول"، ومن المنتظر طرح هذه الأفلام خلال الفترة القدامة، بصالات العرض السينمائي.

نشرت الفنانة إالهام شاهين، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".