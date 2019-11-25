Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بجاكيت فرو تايجر".. إلهام شاهين تخطف الإنظار بإطلالة من القاهرة السينمائي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
نشرت الفنانة إالهام شاهين، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت إلهام، خلال الصورة مرتدية "فستانًا من الدانتيال من عند منطقة الصدر باللون الأسود، وجاكيت فرو تايجر وكان شعرها قصير منسدلا واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم وبرز أنوثتها بحلق ألماس.

وعلقت إلهام على الصورة قائلة: "فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العرض الأول لفيلم احكيلي".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور إلهام شاهين، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "كل يوم عن يوم يحلي جمالك يا سيدتي الجميلة حبيبتي إلهام"، وأضاف آخر "شياكة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "قمر أحبك، فنانة بمعني الكلمة وشخصية لا يعلى عليها".

يذكر أن إلهام شاهين، تستعد لتصوير ثلاثة أعمال سينمائية جديدة، وهم أفلام "أهل العيب"، و"عزبة جهنم" و"حظر تجول"، ومن المنتظر طرح هذه الأفلام خلال الفترة القدامة، بصالات العرض السينمائي.
"بجاكيت فرو تايجر".. إلهام شاهين تخطف الإنظار بإطلالة من القاهرة السينمائي
"بجاكيت فرو تايجر".. إلهام شاهين تخطف الإنظار بإطلالة من القاهرة السينمائي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فنون فن الفجر الفني احكيلي إليهام شاهين أخبار الفن

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ 11 دقائق

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد خسارة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك من إنبي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. محمد شريف يقتل الزمالك في اللحظات الأخيرة (فيديو)

منذ 34 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ يوم

عاجل من وكالة الفضاء المصرية بشأن إطلاق القمر "طيبة 1"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

رنا سماحة تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة على "إنستجرام"

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا

"بفستان قصير".. كارول سماحة تخطف الأنظار على "إنستجرام"

بإطلالة ساحرة هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

"الناس بتكبر وانتي بتصغري" هكذا علق جمهور سميرة سعيد على إطلالتها

بـ"حمالة صدر وشورت".. دوللي شاهين تشعل "إنستجرام" بصورة جديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:25 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

09:22 م

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status