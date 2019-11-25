ترتيب الدوري المصري اليوم بعد خسارة الزمالك

استطاع نادي انبي أن يفوز على نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





نتيجة مباراة الزمالك وانبي في الدوري المصري

وبدأت المباراة بهدف مبكر جدا من جانب نادي إنبي في الدقيقة الأول عن طريق محمد بسيوني وظل الزمالك يحاول خطف الهدف الأول له وبالفعل في الدقيقة 42 سجل محمود علاء التعادل للزمالك عن طريق ركلة جزاء وظل الزمالك مستحوذ على الكرة ولكن ظهر النادي بأداء ضعيف وأضاع العديد من الفرص وتفاجئ الزمالك بتسجيل انبي للهدف الثاني عن طريق محمد شريف في الدقيقة 91 لينتهي اللقاء بفوز انبي بهدفين مقابل هدف.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي انبي إلى 4 نقاط ليتواجد في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي الزمالك عند 10 نقاط في المركز الرابع.





موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مازيمبي الكونغولي يوم 30 ديسمبر القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





ترتيب الدوري المصري عقب مباراة الزمالك وانبي





ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الزمالك وانبي اليوم كالآتي:

1- الأهلي 12 نقطة

2- بيراميدز 11 نقطة

3- المقاولون العرب 10 نقاط

4- الزمالك 10 نقاط

5- المصري 7 نقاط

6- الاتحاد السكندري 7 نقاط

7- مصر المقاصة 7 نقاط

8- حرس الحدود 6 نقاط

9- الإسماعيلي 6 نقاط

10- الانتاج الحربي 6 نقاط

11- سموحة 5 نقاط

12- طنطا 5 نقاط

13- أسوان 4 نقاط

14- الجونة 4 نقاط

15- انبي 4 نقاط

16- طلائع الجيش 3 نقاط

17- وادي دجلة 3 نقاط

18- نادي مصر 3 نقاط



