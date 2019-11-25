رابط online مشاهدة مباراة استون فيلا ونيوكاسل يونايتد يلا شوت بث مباشر كورة أونلاين youtube

اون لاين موعد مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد في ختام الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة متابعي “البريميرليج” مساء اليوم، نحو ملعب فيلا بارك لمتابعة مباراة أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه نجمي المنتخب الوطني المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي أمام نيوكاسل يونايتد.

ويسعى الفيلانز لتحسين موقفهم في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتلون المركز السابع عشر بـ 13 نقطة، بينما يأتي فريق نيوكاسل في المركز الثالث عشر برصيد 15نقطة.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

ويسعي فريق أستون فيلا لوقع سلسلة الهزائم المتتالية وإلتي تعرض لها خلال الثلاثة مباريات الأخيرة ومحاولة تحقيق الفوز على نيوكاسل لتحسين مركزه فى الدوري الإنجليزي خاصٍة وإن المباراة ستكون على أرضه وأمام جمهوره

ومن المتوقع أن يشارك محمود حسن تريزيجيه في مباراة اليوم اساسياً، حيث أصبح من أهم وأخطر لاعبي الفريق خصوصًا بعد تسجيله هدفين في مبارتين متتاليتين أمام ليفربول وولفرهامبتون ورغم تسجيله الإ إن الخسارة كانت مصير أستون فيلا حيث انتهت نتيجة المبارتين بهدفين مقابل هدف.

وفي حالة تسجيل تريزيجيه هدفًا اليوم سيكون أول لاعب من فريق أستون فيلا يسجل في ثلاث مباريات متتالية منذ 2015.



