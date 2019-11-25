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شاهد.. ساندي تشعل "إنستجرام" برفقة رانيا يوسف

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:25 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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عبرت الفنانة ساندي عن حبها الشديد للفنانة رانيا يوسف والفنانة لقاء الخميسي، حيث نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها برفقة رانيا يوسف ولقاء الخميسي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ساندي، خلال الصورة مرتدية "فستانًا قصيرا مفتوح الصدر باللون الأسود، وكان شعرها منسدلا واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم واكسسوارت من الألماس التي برزت أنوثتها، كما ظهرت رانيا يوسف، مرتدية "فستانًا قصيرا بأكمام طويلة مفتوح الصدر باللون الأسود، وكان شعرها منسدلا واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم، وعلقت ساندي، على الصور قائلة: "صديقتي الجميل".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور ساندي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "حلوين" وأضاف آخر: "أنتي جميلة قوي ياساندي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "تجننوا".

يذكر أن آخر أعمال ساندي، مسلسل "الحرملك"، الذي شارك في بطولته جمال سليمان، وباسم خوري، وأحمد فهمي، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا لدى جمهورها، بعد عرضه.
شاهد.. ساندي تشعل "إنستجرام" برفقة رانيا يوسف
شاهد.. ساندي تشعل "إنستجرام" برفقة رانيا يوسف
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فنون فن رانيا يوسف صور رانيا يوسف الفجر الفني أخبار الفن

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