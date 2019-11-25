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رابط "كورة اون لاين بث مباشر استون فيلا ونيوكاسل بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة استون اليوم beIN

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:22 م
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مشاهدة مباراة استون فيلا
مشاهدة مباراة استون فيلا
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يلا شوت مشاهدة مباراة أستون فيلا مع نيوكاسل يونايتد فى نقل مباشر وتغطية حية حيث يستضيف ستاد فيلا بارك مباراة اليوم التى تجمع بين Aston Villa vs Newcastle United يلا شوت بث مباشر مباريات اليوم فى بطولة الدورى الانجليزي للمحترفين حيث تنطلق مباراة اليوم فى توقيت الساعة 10:00 مساء فى القاهرة وهو يوافق توقيت الساعة 11:00 مساء بتوقيت فى السعودية يلا شوت مباشر مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر.

 

يلا شوت مباريات اليوم مباشر

يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم مباشر حيث يلتقى فريقى أستون فيلا مع نيوكاسل يونايتد فى منافسات الاسبوع 13من الدورى الانجليزي للمحترفين.

 

يلا شوت مباشر مباريات اليوم لايف فى لقاء تترقبه جماهير ومتابعي الفريقين وكرة القدم العالمية.

 

دوري المحترفين الانجليزى

مباراة أستون فيلا مع نيوكاسل يونايتد

Aston Villa vs Newcastle United

توقيت الساعة العاشرة مساء بتوقيت فى القاهرة

توقيت الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت فى مكة


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