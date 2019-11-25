Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:15 م
Advertisements
وزير الثقافة
وزير الثقافة
سعد نبيل
Advertisements
ازاحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء هشام امنة محافظ البحيرة، الستار عن قصر ثقافة دمنهور ايذانا بفتح شريان جديد للتنوير في منطقة الدلتا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الدكتور عيد صالح رئيس جامعة دمنهور، الأديب والروائي الكبير يوسف القعيد والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

حيث قالت عبد الدايم، إنه صرح جديد يضاف الى ركائز الثقافة المصرية التي تسهم في نشر التنوير وتساهم في اكتشاف ودعم المواهب في كافة المجالات الفكرية والإبداعية من خلال برنامجا متميزا يهدف إلى الوصول إلى كافة الشرائح العمرية والاجتماعية ويعمل على تنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة، ضمن سياسة الدمج بينهم وبين الاسوياء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأضافت الوزيرة، ان محافظة البحيرة انجبت رموزا اثرت الحياة فى مصر بشتى المجالات وكل الرجاء فى اكتشاف رموز أخرى تضع بصمات على الحياة الفكرية والادبية المصرية ، ووجهت الدعوة الى ابناء وأهالى دمنهور للاستفادة من برنامج فعاليات القصر المتنوعة حتى تصل رسالة التنوير الى الجميع ، كما اعلنت انابة رئيس هيئة قصور الثقافة لافتتاح قصر ثقافة كوم الحاصل ، وقدمت التحية لمبدعى البحيرة الذين ساهموا بجهودهم فى استمرار تبعية القصر لوزارة الثقافة .

من جانبه هنأ اللواء هشام امنة اهالى البحيرة بافتتاح صرحين ثقافيين هما مكتبة مصر العامة بكفر الدوار وقصر ثقافة دمنهور ليضافا الى منارات الابداع في المحافظة إلى جانب دار اوبرا دمنهور واوضح ان بالعلم والثقافة تبنى الامم مبرزا الاهتمام بتوصيل الثقافة لابناء واهالى المحافظة وموجها التحية لوزارة الثقافة وقياداتها على تعاونهم لتقديم المنتج الثقافي لأهالي البحيرة.

واوضح الدكتور احمد عواض أن استراتيجية هيئة قصور الثقافة تعمل وفق محورين اساسيين هما تطوير المحتوى الثقافي وتطوير البنية التحتية لها ، واعلن سعادته بجنى ثمرة الجهد رقم ١٤ في خلال عام ونصف ، مشيرا الى ان تطوير المحتوى الثقافى للمواقع التابعة يشمل مبادرات ومشروعات ثقافية متعددة تهدف إلى تحقيق اهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المحافظات .


وفيما أكد ابن محافظة البحيرة الروائي يوسف القعيد أن قصر ثقافة دمنهور يعد احد مفردات قاطرة التنمية وسلاح لمواجهة دعاة الارهاب والتطرف الى جانب دوره الهام فى اكتشاف ورعاية المواهب ثم روى ذكرياته مع قصر ثقافة دمنهور في مقره القديم.


وكان حفل الافتتاح تضمن فقرة شعرية لفتت خلالها الانظار الطفلة ملك محمد على بإلقائها الرائع والمتميز لكل من ابو الطيب المتنبي وامير الشعراء احمد شوقي اعقبها عرض فني لفرقة اوبرا عربي واخر لفرقة الانفوشي للموسيقى العربية.

تفاصيل قصر الثقافة بدمنهور

يشار ان قصر ثقافة دمنهور مقام علي مساحة 1129متر ومقسم إلي خمسة طوابق تقدم من خلالها الخدمة الثقافية والفنية لأهالي محافظة البحيرة حيث يضم المبني جراج بسعة 15 سيارة وخزان للمياه ومخازن ، دور الأرضي يضم مسرح مجهز بأحدث المعدات لاستقبال مختلف الوان العروض به عدد 303 مقعد مقسمين بين الصالة والبلكون ، أما الدور الأول فيضم مقر ديوان عام فرع ثقافة البحيرة ، والدور الثاني يحتضن قصر ثقافة الطفل وبه قاعة نادي تكنولوجيا المعلومات للأطفال تضم 10 اجهزة حاسب الى وقاعة ندوات متعددة الأغراض ومكتبة للطفل يوجد بها 2527 كتاب، أما الدور الثالث تم تخصيصه لقاعات قصر ثقافة دمنهور ويضم نادي لثقافة المرأة ونادي تكنولوجيا المعلومات للكبار وبه 15 أجهزة كمبيوتر ، قاعة معارض ، قاعة فنون تشكيلية ، مرسم ، قاعتين للحرف البيئية ، قاعة تدريبات الفنون الشعبية ومكتبتين للكبار يوجد بها 5741 عنوان فى جميع الوان الفنون والآداب والتاريخ والفلسفة ويضم الدور الرابع مجموعة من الغرف مخصصة لاقامة الفرق الزائرة .

وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما رجاء دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك من إنبي

منذ أقل من نصف ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد خسارة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

عاجل من وكالة الفضاء المصرية بشأن إطلاق القمر "طيبة 1"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. محمد شريف يقتل الزمالك في اللحظات الأخيرة (فيديو)

منذ 38 دقيقة

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ربع ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

موضوعات متعلقة

وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحا قصر ثقافة دسوق (صور)

وزيرة الثقافة تفتتح معرض دمنهور الرابع للكتاب (صور)

وزيرة الثقافة تبدأ المؤتمر الصحفي لإطلاق فعاليات معرض دمنهور الرابع للكتاب (صور)

وزير الثقافة: المنشآت الثقافية الجديدة تعزز دور القوة الناعمة داخل البلاد

وزير الثقافة: المنشآت الثقافية الجديدة تعزز دور القوة الناعمة داخل البلاد

بعد توقف 8 سنوات: وزير الثقافة ومحافظ الجيزة يعيدا افتتاح مكتبة البحر الأعظم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:25 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

09:22 م

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status