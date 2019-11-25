وزير الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحا قصر ثقافة دمنهور ايذانا (صور)

ازاحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء هشام امنة محافظ البحيرة، الستار عن قصر ثقافة دمنهور ايذانا بفتح شريان جديد للتنوير في منطقة الدلتا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الدكتور عيد صالح رئيس جامعة دمنهور، الأديب والروائي الكبير يوسف القعيد والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.





حيث قالت عبد الدايم، إنه صرح جديد يضاف الى ركائز الثقافة المصرية التي تسهم في نشر التنوير وتساهم في اكتشاف ودعم المواهب في كافة المجالات الفكرية والإبداعية من خلال برنامجا متميزا يهدف إلى الوصول إلى كافة الشرائح العمرية والاجتماعية ويعمل على تنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة، ضمن سياسة الدمج بينهم وبين الاسوياء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .





وأضافت الوزيرة، ان محافظة البحيرة انجبت رموزا اثرت الحياة فى مصر بشتى المجالات وكل الرجاء فى اكتشاف رموز أخرى تضع بصمات على الحياة الفكرية والادبية المصرية ، ووجهت الدعوة الى ابناء وأهالى دمنهور للاستفادة من برنامج فعاليات القصر المتنوعة حتى تصل رسالة التنوير الى الجميع ، كما اعلنت انابة رئيس هيئة قصور الثقافة لافتتاح قصر ثقافة كوم الحاصل ، وقدمت التحية لمبدعى البحيرة الذين ساهموا بجهودهم فى استمرار تبعية القصر لوزارة الثقافة .





من جانبه هنأ اللواء هشام امنة اهالى البحيرة بافتتاح صرحين ثقافيين هما مكتبة مصر العامة بكفر الدوار وقصر ثقافة دمنهور ليضافا الى منارات الابداع في المحافظة إلى جانب دار اوبرا دمنهور واوضح ان بالعلم والثقافة تبنى الامم مبرزا الاهتمام بتوصيل الثقافة لابناء واهالى المحافظة وموجها التحية لوزارة الثقافة وقياداتها على تعاونهم لتقديم المنتج الثقافي لأهالي البحيرة.





واوضح الدكتور احمد عواض أن استراتيجية هيئة قصور الثقافة تعمل وفق محورين اساسيين هما تطوير المحتوى الثقافي وتطوير البنية التحتية لها ، واعلن سعادته بجنى ثمرة الجهد رقم ١٤ في خلال عام ونصف ، مشيرا الى ان تطوير المحتوى الثقافى للمواقع التابعة يشمل مبادرات ومشروعات ثقافية متعددة تهدف إلى تحقيق اهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المحافظات .









وفيما أكد ابن محافظة البحيرة الروائي يوسف القعيد أن قصر ثقافة دمنهور يعد احد مفردات قاطرة التنمية وسلاح لمواجهة دعاة الارهاب والتطرف الى جانب دوره الهام فى اكتشاف ورعاية المواهب ثم روى ذكرياته مع قصر ثقافة دمنهور في مقره القديم.









وكان حفل الافتتاح تضمن فقرة شعرية لفتت خلالها الانظار الطفلة ملك محمد على بإلقائها الرائع والمتميز لكل من ابو الطيب المتنبي وامير الشعراء احمد شوقي اعقبها عرض فني لفرقة اوبرا عربي واخر لفرقة الانفوشي للموسيقى العربية.





تفاصيل قصر الثقافة بدمنهور





يشار ان قصر ثقافة دمنهور مقام علي مساحة 1129متر ومقسم إلي خمسة طوابق تقدم من خلالها الخدمة الثقافية والفنية لأهالي محافظة البحيرة حيث يضم المبني جراج بسعة 15 سيارة وخزان للمياه ومخازن ، دور الأرضي يضم مسرح مجهز بأحدث المعدات لاستقبال مختلف الوان العروض به عدد 303 مقعد مقسمين بين الصالة والبلكون ، أما الدور الأول فيضم مقر ديوان عام فرع ثقافة البحيرة ، والدور الثاني يحتضن قصر ثقافة الطفل وبه قاعة نادي تكنولوجيا المعلومات للأطفال تضم 10 اجهزة حاسب الى وقاعة ندوات متعددة الأغراض ومكتبة للطفل يوجد بها 2527 كتاب، أما الدور الثالث تم تخصيصه لقاعات قصر ثقافة دمنهور ويضم نادي لثقافة المرأة ونادي تكنولوجيا المعلومات للكبار وبه 15 أجهزة كمبيوتر ، قاعة معارض ، قاعة فنون تشكيلية ، مرسم ، قاعتين للحرف البيئية ، قاعة تدريبات الفنون الشعبية ومكتبتين للكبار يوجد بها 5741 عنوان فى جميع الوان الفنون والآداب والتاريخ والفلسفة ويضم الدور الرابع مجموعة من الغرف مخصصة لاقامة الفرق الزائرة .



