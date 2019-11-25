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ضوابط للملابس والمكياج.. "التعليم": ندرس تطبيق "Dress Code" للمعلمين

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:46 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نفى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، ما تردد بشأن تطبيق زي موحد للمعلمين في المدارس، معقبا: "الموضوع اتحسم قبل كده، والوزير شخصيا تحدث فيه من العام الماضي".

وأشار "عمر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أنهم يناقشون ما يسمى بـ "Dress Code"، وهو مواصفات الزي وليس زي موحد، حيث أصدروا كتاب دوري ينظم الألوان المقبولة وغير المقبولة، والمكياج.

وأوضح أنه لن يتم تعميم الزي الموحد التي طبقت في محافظة الوادي الجديد، لافتا إلى أن كل محافظة لها ألوان مميزة بها، منوهًا بأن المعلم هو القدوة لطلابه، ولابد من أن يظهر بشكل مقبول، حيث هناك بعض المعلمات يضعن مكياج بشكل صارخ، وهذا لا يجب لأنه يعطي انطباع سيىء لدى الطلاب.

وأكد أنهم لا يفرضون شيىء معلم، ولا يريدون تكبيل المعلمين بشيىء، منوهًا بأن الحرية الشخصية تكون بعد الخروج من مكان العمل، معقبا: "مينفعش ضابط جيش يلبس مدني ويقول حرية شخصية".
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