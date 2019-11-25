التشكيل الرسمي لموقعة أستون فيلا ونيوكاسل.. مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل بث مباشر beIN SPORT

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : هيتون.





خط الدفاع : جيلبيرت - كونسا - مينجز - تارجيت





خط الوسط : دوجلاس لويز - هوريهان - غريليتش - ماكجين - انور الغازي.





خط الهجوم : ويسلي.





ويأتي على دكة البدلاء في فريق أستون فيلا :-





محمود حسن تريزيجيه - أحمد المحمدي - نيلاند - كودچيا - لانسبيري - هاوس - ناكمبا.





بينما يأتي التشكيل الأساسي لفريق نيوكاسل يونايتد :-





دوبفريكا - يادلين - كلارك - فيرنانديز - دوميت - ويليامز - شيلفي - هايدين - الميرون - سانت ماكسيمين - جولينتين.





ترتيب أستون فيلا ونيوكاسل في البريميرليج :-





ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يحل فريق أستون فيلا الصاعد حديثا للبريميرليج في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.





وكان فريق أستون فيلا قد تعرض للهزيمة في المباراة الماضية من فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما فاز فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز :-





ويحل فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويأتي فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.