ملخص وأهداف مباراة الاهلي والجونة 4-0 في الدوري المصري (فيديو)

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره الجونة بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على ستاد الجونة، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020/2019.





وسجل وليد سليمان "هاتريك"، وافتتح أول أهداف المباراة مبكرًا في الدقيقة 9 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف وليد سليمان أيضًا الهدف الثاني في الدقيقة 40 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء، وأحرز أيضًا نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 49.





وفي الدقيقة 88، اختتم حسين الشحات برابع الأهداف بعد تمريرة أرضية متقنة من وليد أزارو ليضعها الشحات زاحفة أرضية على يسار الحارس، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/4 للمارد الأحمر.





وبهذا الفوز، رفع النادي الاهلي رصيده إلى النقطة 12 ليتصدر ترتيب جدول الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 4 في المركز الثالث عشر.





تشكيل مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري:-





وبدأ الاهلي مباراته أمام الجونة في الدوري بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - على معلول.





خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجايي .





خط الهجوم: مروان محسن.





وبدأ الجونة مباراته أمام الاهلي في الدوري بالتشكيل التالي:-



حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

خط الدفاع: أحمد علي - محمد نجيب - لؤي وائل - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محسن ليلة - أحمد مجدي - أحمد حمدي - والتر بواليا - عمرو بركات.

خط الهجوم: محمد ناجي جدو.



شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري:-



