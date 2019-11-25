Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملخص وأهداف مباراة الاهلي والجونة 4-0 في الدوري المصري (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:08 م
Advertisements
الاهلي والجونة
الاهلي والجونة
Advertisements
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره الجونة بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على ستاد الجونة، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020/2019.

وسجل وليد سليمان "هاتريك"، وافتتح أول أهداف المباراة مبكرًا في الدقيقة 9 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف وليد سليمان أيضًا الهدف الثاني في الدقيقة 40 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء، وأحرز أيضًا نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 88، اختتم حسين الشحات برابع الأهداف بعد تمريرة أرضية متقنة من وليد أزارو ليضعها الشحات زاحفة أرضية على يسار الحارس، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/4 للمارد الأحمر.

وبهذا الفوز، رفع النادي الاهلي رصيده إلى النقطة 12 ليتصدر ترتيب جدول الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 4 في المركز الثالث عشر.

تشكيل مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري:-

وبدأ الاهلي مباراته أمام الجونة في الدوري بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

وبدأ الجونة مباراته أمام الاهلي في الدوري بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

خط الدفاع: أحمد علي - محمد نجيب - لؤي وائل - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محسن ليلة - أحمد مجدي - أحمد حمدي - والتر بواليا - عمرو بركات.

خط الهجوم: محمد ناجي جدو.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري:-

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ ساعة و نصف

تشكيل الزمالك الرسمي أمام إنبي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

منذ ساعتين

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ ساعتين و 29 دقيقة

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر yalla star يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك ONSPORT NOW

منذ أقل من ساعتين

عاجل من وكالة الفضاء المصرية بشأن إطلاق القمر "طيبة 1"

منذ ساعة و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 11 ساعة

"يلا شوت حصري" PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

منذ ساعة و نصف

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ يوم

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT YouTube يوتيوب HD

منذ ساعة و 16 دقيقة

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:44 م

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

07:15 م

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

06:43 م

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT YouTube يوتيوب HD

07:57 م

"يلا شوت حصري" PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status