أحمد موسى: مصر تحتل المركز الثامن عالميا في الأمن والأمان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي أصبحت جاذبة لكل شيء في الدنيا، سواء الاستثمار أو السياحة أو الأمن، لافتَا إلى أن هناك تقرير دولي أكد أن مصر تحتل المركز الـثامن على مستوى العالم في الأمن والأمان.



وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر خلال أسبوع واحد شهدت اعداد مهرجان القاهرة الدولي للسينما، وبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومؤتمر "إفريقيا 2019"، لافتَا إلى أن الحراك السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر الفترة الحالية، سببه الإصلاح الاقتصادي.



وأشار إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي إذا لم يتم تطبيقه، لكانت مصر الآن في مكان آخر، معقبًا: "كنا هنبقى في سكة تانية خالص".

