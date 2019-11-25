Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى: مصر تحتل المركز الثامن عالميا في الأمن والأمان

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:09 م
Advertisements
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي أصبحت جاذبة لكل شيء في الدنيا، سواء الاستثمار أو السياحة أو الأمن، لافتَا إلى أن هناك تقرير دولي أكد أن مصر تحتل المركز الـثامن على مستوى العالم في الأمن والأمان.

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر خلال أسبوع واحد شهدت اعداد مهرجان القاهرة الدولي للسينما، وبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومؤتمر "إفريقيا 2019"، لافتَا إلى أن الحراك السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر الفترة الحالية، سببه الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي إذا لم يتم تطبيقه، لكانت مصر الآن في مكان آخر، معقبًا: "كنا هنبقى في سكة تانية خالص".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بطولة أمم إفريقيا الأمن والأمان الإعلامي أحمد موسى الإصلاح الاقتصادي أفريقيا 2019

أخبار تهمك

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد خسارة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. محمد شريف يقتل الزمالك في اللحظات الأخيرة (فيديو)

منذ 34 دقيقة

عاجل من وكالة الفضاء المصرية بشأن إطلاق القمر "طيبة 1"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

الآن

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ 11 دقائق

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ ساعتين و 14 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك من إنبي

منذ أقل من نصف ساعة

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

الآن

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

من شرم الشيخ.. 6 رسائل من "مدبولي" ومحافظ البنك المركزي باجتماعات جمعية البنوك الإفريقية

مصر تتعرض لـ70 ألف شائعة خلال 2018.. وأحمد موسى: "لو في بلد تانية كانت وقعت"

الإدريسي: المواطن تحمل أعباء تطبيق الإصلاح الاقتصادي بمنتهى الوعي والوطنية

خبير اقتصادي: الدولار كان سيرتفع لـ 50 جنيهًا لو تأخر "قرار التعويم"

شاهد.. مصرية تعيش في طوكيو تكشف أهم المعالم السياحية في اليابان

أحمد موسى: 767 مليار دولار حجم صادرات اليابان للعالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:25 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

09:22 م

يلا شوت UEFA مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش يوفنتوس PLUS

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status