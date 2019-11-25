وزارة البيئة تشكل لجنة عاجلة لقياس انبعاثات مصنع كيما بأسوان

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والذي توجه فورًا إلى أسوان بمشاركة إدارتي التفتيش ونوعية الهواء إلى مصنع كيما لقياس الانبعاثات والأدخنة الصادرة من المصنع، وذلك فور تلقي بلاغ من أهالي منطقتي المحمودية وكيما بوجود انبعاثات ضارة صباح اليوم وحدوث حالات اختناقات بين تلاميذ المدارس والأهالي.



وكانت وزيرة البيئة قد قامت بعقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال في أوائل الشهر الجاري لحل المشاكل البيئية بالمصنع بشكل نهائي وإيقاف التلوث الصادر منه ومن المقرر أن يتم رفع تقرير إلى وزيرة البيئة عن الوضع الحالي بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال ومحافظة أسوان.



من جانبه، أوضح مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان بأنه سيتم إرسال تقرير اللجنة المشكلة للجهات المختصة فور الانتهاء من عملها



وأضاف أنه جرى تحرير عدة محاضر بيئية للمصنع القديم، بسبب وجود انبعاثات ضارة وملوثة للهواء أثناء تشغيله، لافتًا إلى أن تشغيل المصنع الجديد سيقضي على هذه المخالفات.