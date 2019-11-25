Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحصائية مُذهلة.. هازارد فعل أمام سوسييداد ما لم يفعله رونالدو وبنزيما

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:02 م
Advertisements
هازارد
هازارد
عبدالقادر عرابي
Advertisements

حقق نادي ريال مدريد فوزاً سهلاً يوم السبت الماضي أمام نادي ريال سوسيداد الإسباني في الجولة 14 من الدوري الإسباني بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ورغم تقدم ريال سوسيداد بهدف مبكر لويليان جوزيه بخطأ من راموس، إلا أن ثلاثية بنزيما وفالفيردي ولوكا مودريتش أمنت الثلاث نقاط لريال مدريد.

هازارد يتفوق على رونالدو وبنزيما

ورغم عدم تسجيله لأهداف، إلا أن النجم البلجيكي إيدين هازارد واصل تألقه مع الربال منذ إنضمامه مطلع هذا الموسم قادماً من تشيلسي.

وقام هازارد بعشرة مرواغات ناجحة خلال المباراة، وهو رقم لم يحققه أي لاعب في صفوف ريال مدريد منذ يناير 2009، حين قام النجم الهولندي آريين روبين بعشرة مرواغات ناجحة أمام فياريال، وفق شبكة "أوبتا" الإحصائية.

وإنضم هازارد لصفوف الريال قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي في مطلع هذا الموسم مقابل 130 مليون يورو.

وبدأ هازارد الموسم مع ريال مدريد وهو يعاني من الإصابة وعدة مشاكل بدينة، قبل أن يستعيد مستواه تدريجياً.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة المتصدر.

كما يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف باريس سان جيرمان متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، قبل مواجهتهما غداً الثلاثاء في الجولة الخامسة بملعب سانتياجو بيرنابيو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هازارد رونالدو بنزيما

أخبار تهمك

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 11 ساعة

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الزمالك الرسمي أمام إنبي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ ساعتين و 27 دقيقة

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

"يلا شوت حصري" PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

منذ ساعة و نصف

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ ساعة و نصف

من أجل إرضاء رونالدو.. يوفنتوس يُضحي بصديق ميسي من أجل ضم هدف ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وكالة الفضاء المصرية بشأن إطلاق القمر "طيبة 1"

منذ ساعة و 27 دقيقة

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر yalla star يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك ONSPORT NOW

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT YouTube يوتيوب HD

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يواجه سيسكا.. روما مع بلزن في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح وليفربول في مهمة صعبة أمام بايرن ميونيخ

هازارد.. خامس لاعب من تشيلسي ينضم لريال مدريد

ريال مدريد يجهز مفاجأة كبري لهازارد

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقة الموسم

ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقة الموسم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:44 م

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

07:15 م

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

06:43 م

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT YouTube يوتيوب HD

07:57 م

"يلا شوت حصري" PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status