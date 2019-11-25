إحصائية مُذهلة.. هازارد فعل أمام سوسييداد ما لم يفعله رونالدو وبنزيما





حقق نادي ريال مدريد فوزاً سهلاً يوم السبت الماضي أمام نادي ريال سوسيداد الإسباني في الجولة 14 من الدوري الإسباني بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.





ورغم تقدم ريال سوسيداد بهدف مبكر لويليان جوزيه بخطأ من راموس، إلا أن ثلاثية بنزيما وفالفيردي ولوكا مودريتش أمنت الثلاث نقاط لريال مدريد.





هازارد يتفوق على رونالدو وبنزيما





ورغم عدم تسجيله لأهداف، إلا أن النجم البلجيكي إيدين هازارد واصل تألقه مع الربال منذ إنضمامه مطلع هذا الموسم قادماً من تشيلسي.





وقام هازارد بعشرة مرواغات ناجحة خلال المباراة، وهو رقم لم يحققه أي لاعب في صفوف ريال مدريد منذ يناير 2009، حين قام النجم الهولندي آريين روبين بعشرة مرواغات ناجحة أمام فياريال، وفق شبكة "أوبتا" الإحصائية.





وإنضم هازارد لصفوف الريال قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي في مطلع هذا الموسم مقابل 130 مليون يورو.





وبدأ هازارد الموسم مع ريال مدريد وهو يعاني من الإصابة وعدة مشاكل بدينة، قبل أن يستعيد مستواه تدريجياً.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة المتصدر.





كما يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف باريس سان جيرمان متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، قبل مواجهتهما غداً الثلاثاء في الجولة الخامسة بملعب سانتياجو بيرنابيو.



