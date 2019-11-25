محسن عادل: الاعتماد على القطاع الخاص هيزيد خلال الفترة المقبلة



وأشار "عادل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن مصر تعمل على خلق مشاركات مستدامة مع الشركات، منوهًا بأن الاعتماد على القطاع الخاص الفترة المقبلة سيشهد زيادة ملحوظة.



وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة استغلال الموارد، لافتًا إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تدفق للاستثمارات لم تشهده مصر منذ 2008، مؤكدًا أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار بسبب استقرار الأوضاع.



قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الاستثمار، إن تعاون مصر مع الشركات الدولية على مدار الفترة الماضية يأخذ منحنى جديد تمامًا، حيث بدأت مصر تعقد معهم اشتراكات استراتيجية وفي مجالات مختلفة.