Advertisements
Advertisements
Advertisements

محسن عادل: الاعتماد على القطاع الخاص هيزيد خلال الفترة المقبلة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:58 م
Advertisements
محسن عادل
محسن عادل
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الاستثمار، إن تعاون مصر مع الشركات الدولية على مدار الفترة الماضية يأخذ منحنى جديد تمامًا، حيث بدأت مصر تعقد معهم اشتراكات استراتيجية وفي مجالات مختلفة.

وأشار "عادل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن مصر تعمل على خلق مشاركات مستدامة مع الشركات، منوهًا بأن الاعتماد على القطاع الخاص الفترة المقبلة سيشهد زيادة ملحوظة.

وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة استغلال الموارد، لافتًا إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تدفق للاستثمارات لم تشهده مصر منذ 2008، مؤكدًا أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار بسبب استقرار الأوضاع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

القطاع الخاص الاصلاح الاقتصادي

أخبار تهمك

تشكيل الزمالك الرسمي أمام إنبي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ يوم

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

منذ ساعتين و 27 دقيقة

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر yalla star يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك ONSPORT NOW

منذ أقل من ساعتين

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 11 ساعة

"يلا شوت حصري" PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وكالة الفضاء المصرية بشأن إطلاق القمر "طيبة 1"

منذ ساعة و 26 دقيقة

من أجل إرضاء رونالدو.. يوفنتوس يُضحي بصديق ميسي من أجل ضم هدف ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT YouTube يوتيوب HD

منذ ساعة و 13 دقيقة

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

اختيار محسن عادل رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار

وزيرة الاستثمار تعقد لقاء مع 17 شركة مستثمرة في مصر في إطار اللقاء الدورى مع المستثمرين

6 وزارات تعرض على 40 شركة امريكية الاصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية.

وزيرة الاستثمار: تأسيس 13 ألف شركة منذ فبراير الماضي برأس مال 40.4 مليار جنيه

وزيرة الاستثمار تعقد مائدة مستديرة مع 11 شركة أوكرانية

محسن عادل: تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العامة للشركات منتصف أبريل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:44 م

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

07:15 م

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

06:43 م

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT YouTube يوتيوب HD

07:57 م

"يلا شوت حصري" PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status