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بالأسماء.. إخلاء سبيل 7 متهمين بقضية المحور الإعلامي للإخوان

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:50 م
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محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
مـروة هيـكل
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة باخلاء سبيل 7 متهمين بالقضية 977 لسة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ " المحور الاعلامي لجماعة الاخوان " والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وجاءت اسماء المخلي سبيلهم كالاتي:-

1- اسلام عبد الجيد
2- احمد محمد عبد الوهاب
3- عبد الرؤوف محمد ابراهيم
4- اسلام رفعت عز الدين.
5- احمد حمودة السخاوي.
6- ابراهيم بكري.
7- بلال كمال.

ويواجه في القضية عددا من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي" لجماعة الاخوان أو قضية "مكملين 2".
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الكلمات المفتاحية

نيابة أمن الدولة متهمين المحور الاعلامي لجماعة الاخوان المتهمين أخبار كاذبة

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