مورينيو يصدم إبراهيموفيتش





أشارت تقارير صحفية إنجليزية منذ عدة أيام أن نادي توتنهام الإنجليزي يرغب في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





كما ذكرت التقارير الصحفية أن رغبة توتنهام في التعاقد مع إبراهيموفيتش جاءت بناءا على طلب من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.





رد مورينيو على رغبة توتنهام في ضم إبراهيموفيتش





وقال مورينيو في تصريحات صحفية اليوم بشأن التعاقد مع زلاتان: "تجمعني علاقة جيدة بإبراهيموفيتش إنه مهاجم عظيم لكن لن يأتي إلى توتنهام لاننا نملك افضل مهاجم في العالم وهو هاري كين".





رحيل إبراهيموفيتش عن صفوف لوس أنجلوس





يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش كان قد رحل عن صفوف نادي لوس أنجلوس جالاكسي منذ فترة طويله مؤكدا على رغبته في خوض تجربو جديده في نادي أخر والعودة إلى أوروبا.





الأندية التي ترغب في ضم إبراهيوفيتش في الشتاء





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع إبراهيموفيتش خلال فترة انتقالات يناير القادمة أبرزها نادي ميلان ونادي مانشستر يونايتد ونادي إنتر ميلان.





مشاركات زلاتان إبراهيموفيتش مع نادي لوس أنجلوس





وقد شارك زلاتان إبراهيموفيتش في 31 مباراة خلال هذا الموسم مع نادي لوس أنجلوس جالاكاسي خلال بطولة الدوري الأمريكي وسجل خلالهم 31 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.



