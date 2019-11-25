Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الثقافة تلتقي محافظ البحيرة لبحث سبل تكثيف الأنشطة الإبداعية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:47 م
Advertisements
وزير الثقافة
وزير الثقافة
سعد نبيل
Advertisements
التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بحضور نائبته الدكتورة نهال بلبع والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لبحث سبل تكثيف الانشطة الفكرية والابداعية فى المحافظة.

وخلال اللقاء أكدت عبد الدايم، أن نشاط الثقافة في مختلف أرجاء مصر يعمل في مسارات متعددة تهدف الى نشر التنوير ومجابهة التعصب وترسيخ الهوية، مشيرة الى الدور الهام للإبداع فى تطوير المجتمع وبناء الانسان باعتبار الثقافة ركيزة أساسية لبناء المستقبل.

وأضافت الوزيرة أنه خلال اللقاء تمت دراسة تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التى تهدف الى تقديم الوان فنية وفكرية متنوعة لابناء المحافظة خاصة الشباب الى جانب فعاليات تعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين.

كما وجهت بتنفيذ ورشة ابدا حلمك الخاصة بصقل المواهب فى مختلف فنون المسرح بقصر ثقافة دمنهور بعد افتتاحه مباشرة الى جانب استضافته للدورة القادمة من مهرجان الفرق القومية ، وقدمت الشكر لمحافظ البحيرة على دعم الانشطة الابداعية بالمحافظة .

من جانبه ثمن اللواء هشام امنة جهود الثقافة فى المحافظة مشيدا بالانشطة والفعاليات المتنوعة والمستمرة التى تنظمها ونجحت فى جذب الشباب والنشء الجديد ، واثنى على المستوى المتميز للعروضها الرامية الى الارتقاء بالوعى والذوق العام .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

منذ ساعتين

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر yalla star يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك ONSPORT NOW

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ يوم

عاجل من وكالة الفضاء المصرية بشأن إطلاق القمر "طيبة 1"

منذ ساعة و نصف

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

منذ ساعتين

"يلا شوت حصري" PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 11 ساعة

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT YouTube يوتيوب HD

منذ ساعة و 17 دقيقة

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ ساعة و نصف

تشكيل الزمالك الرسمي أمام إنبي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

عبد الدايم وصبحى يتفقان على تنمية قدرات النشئ والشباب الابداعية

بروتوكول تعاون بين الثقافة والشباب والرياضة لتنمية فكر البراعم واكتشاف مواهبهم (صور)

وزير الثقافة تتفق مع محافظ المنيا على إنشاء مراكز لتنمية المواهب

وزير الثقافة توقع برتوكول مع سفير ارمينيا بالقاهرة

رئيس الوزراء يلتقي "عبد الدايم" لمتابعة أنشطة "الثقافة" وجهودها الهادفة لبناء الإنسان المصري

محافظ البحيرة يُعلن تشكيل مجلس أعلى للثقافة لنشر الفنون بقرى ونجوع المحافظة (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:44 م

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

07:15 م

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

06:43 م

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT YouTube يوتيوب HD

07:57 م

"يلا شوت حصري" PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status