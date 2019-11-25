وزير الثقافة تلتقي محافظ البحيرة لبحث سبل تكثيف الأنشطة الإبداعية

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بحضور نائبته الدكتورة نهال بلبع والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لبحث سبل تكثيف الانشطة الفكرية والابداعية فى المحافظة.





وخلال اللقاء أكدت عبد الدايم، أن نشاط الثقافة في مختلف أرجاء مصر يعمل في مسارات متعددة تهدف الى نشر التنوير ومجابهة التعصب وترسيخ الهوية، مشيرة الى الدور الهام للإبداع فى تطوير المجتمع وبناء الانسان باعتبار الثقافة ركيزة أساسية لبناء المستقبل.





وأضافت الوزيرة أنه خلال اللقاء تمت دراسة تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التى تهدف الى تقديم الوان فنية وفكرية متنوعة لابناء المحافظة خاصة الشباب الى جانب فعاليات تعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين.



كما وجهت بتنفيذ ورشة ابدا حلمك الخاصة بصقل المواهب فى مختلف فنون المسرح بقصر ثقافة دمنهور بعد افتتاحه مباشرة الى جانب استضافته للدورة القادمة من مهرجان الفرق القومية ، وقدمت الشكر لمحافظ البحيرة على دعم الانشطة الابداعية بالمحافظة .



