حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في قطر (فيديو)

عقب إسلام كمال، مدير مؤسسة كيان للدراسات الإسرائيلية، على ما تردد من أنباء بشأن وجود مفاوضات سرية لإنشاء قاعدة إسرائيلية في قطر، قائلًا: "الدوحة تجاوزت هذا الأمر منذ فترة كبيرة، فهي نقطة ومحطة للموساد في منطقة الخليج العربي، ولعبت دور كبير في استهداف القيادات الفلسطينية في دبي".





وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن نسبة كبيرة من الحراس المحيطين بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والأسرة الأميرية القطرية من الاسرائيليين، لافتَا إلى أن والد أمير قطر لديه قصر كبير جدًا في شمال اسرائيل، والإعلان عن انشاء قاعدة عسكرية في الدوحة هو تطور نوعي منطقي لكل الخيانات التي يقوم بها نظام الدوحة في الوقت الحالي.



