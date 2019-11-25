وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة دمنهور بتكلفة 67 مليون جنيهًا (صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، قصر ثقافة دمنهور المقام علي مساحة 1129 متر بتكلفة إجمالية 67 مليون جنية، بهدف تقديم الخدمات الثقافية والفنية لأهالي محافظة البحيرة.



وقامت وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والأديب يوسف القعيد، بتفقد قصر ثقافة دمنهور، والمكون من 6 أدوار وهو عبارة عن بدروم ويضم جراج يستوعب 15 سيارة وخزان للمياه بحجم 150 متر ومكعب ملحق به غرفه طلمبات ومولد للطوارئ واللوحات الخاصة به ومخازن، ودور أرضي عبارة عن مسرح مجهز بأحدث معدات المكينة والإضاءة والصوتيات لاستيعاب جميع العروض المسرحية ويتسع لعدد ٣٠٣ كرسي مقسمة إلى صالة وبلكون وملحق به قاعة لكبار الزوار وغرف للممثلين.



أما الدور الأول فيضم ديوان عام فرع ثقافة البحيرة ومقسم إلي 7 مكاتب إدارية ومكتب خاص بمدير القصر وبه غرفه التحكم والإسقاط، والدور الثاني "قصر ثقافة الطفل" وهو عبارة عن نادي تكنولوجيا معلومات للأطفال وقاعة ندوات متعددة الأغراض ومكتبة للطفل تحتوي على ٢٥٢٧ كتاب، والدور الثالث "قصر ثقافة دمنهور" ويضم نادي للمرأة ونادي للعلوم ونادي تكنولوجيا المعلومات للكبار وقاعة معارض وقاعة فنون تشكيلية "مجهزة كقاعه للباليه" ومرسم وقاعتين للحرف البيئية وقاعة تدريبات الفنون الشعبية وعدد 5 قاعات إدارية ومكتبتين للكبار تضم ٥٧٤١ كتاب في ألوان الفنون والآداب والتاريخ والفلسفة والعلوم بالإضافة لمجموعة كتب بطريقة برايل، ويضم الدور الرابع 6 غرف فندقية لاستقبال الفرق الفنية ومخزن وغرفه ماكينات المصعد.



كما تم تزويد فراغ المسرح والقاعات بنظام تكييف مركزي وباقي الفراغات استخدم وحدات التكييف المنفصلة "اسبليت" وروعي وضع الوحدات الخارجية علي الأسطح وبالواجهة الخلفية، وبالنسبة لمكافحة الحريق فقد تم تزويد المبني بنظام متطور للإنذار ومكافحة الحريق والنظام يتكون من خزان مياه سعة 150 متر مكعب ومضخات بقدرة كافية لضخ المياه إلي جميع الفراغات من خلال شبكة من مواسير صلب ويعمل هذا النظام تلقائيا عند الطوارئ بدون تدخل بشري من خلال مجموعة من كاشفات الحرارة والدخان، كما تم تزويد المسرح بنظام كاشف شعاعي للحرارة والدخان والذي بعمل بالليزر نظرا لارتفاع المسرح وطبيعة استخدامه.



وقدمت "عبد الدايم" التهنئة لأبناء محافظة البحيرة لافتتاح قصر ثقافة دمنهور والذي يعد إضافة جديدة للبنية الثقافية المصرية ويجسد الخطوات الجادة للإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن ونشر الوعي وبث روح المواطنة والانتماء، مشيرة إلى أنه تم إعداد برنامج متكامل لأنشطة القصر يعمل على الارتقاء بالتوجهات الفكرية ويرسخ مفهوم الهوية والمواطنة كما يتبنى ويصقل المواهب الواعدة من الأطفال والشباب لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.



وتابع الحضور الحفل الفني الذي تم تنظيمه على مسرح قصر ثقافة دمنهور والذي تضمن فقرة شعرية للطفلة ملك محمد على من كفر الدوار بالإضافة إلى الفقرات الفنية لفرقة أوبرا عربي بقيادة المايسترو محمد مصطفى، وفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني.