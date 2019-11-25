هاني عازر: مصر بدأت في تنفيذ الأنفاق من الصفر





هنأ المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي، مصر على الانتهاء من التجهيزات النهائية لافتتاح أنفاق 3 يوليو ببورسعيد، معلقًا: "ماكنش حد مصدق إننا نقدر نعملها بالسرعة دي"، مشيدًا بجودة هذه الأنفاق.وأضاف "عازر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية ""on e مساء اليوم الإثنين، أن مصر بدأت في الأنفاق من الصفر، متابعًا: "كنا خايفين من الفشل، ولكن الشعب المصري لا يعرف الفشل"، لافتًا إلى أنه كان هناك طموح لتنفيذ هذه الأنفاق بكل فخر.واستكمل: "قابلنا جميع المشاكل التي لم أتوقعها في هذا المشروع، ولكن تخطيناها وكنا نسابق الزمن، والجميع كان لديه أمل، ويريد كسب ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي".