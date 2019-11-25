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هاني عازر: مصر بدأت في تنفيذ الأنفاق من الصفر
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:42 م
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أمنية فوزي
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هنأ المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي، مصر على الانتهاء من التجهيزات النهائية لافتتاح أنفاق 3 يوليو ببورسعيد، معلقًا: "ماكنش حد مصدق إننا نقدر نعملها بالسرعة دي"، مشيدًا بجودة هذه الأنفاق.
وأضاف "عازر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية ""on e مساء اليوم الإثنين، أن مصر بدأت في الأنفاق من الصفر، متابعًا: "كنا خايفين من الفشل، ولكن الشعب المصري لا يعرف الفشل"، لافتًا إلى أنه كان هناك طموح لتنفيذ هذه الأنفاق بكل فخر.
واستكمل: "قابلنا جميع المشاكل التي لم أتوقعها في هذا المشروع، ولكن تخطيناها وكنا نسابق الزمن، والجميع كان لديه أمل، ويريد كسب ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف "عازر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية ""on e مساء اليوم الإثنين، أن مصر بدأت في الأنفاق من الصفر، متابعًا: "كنا خايفين من الفشل، ولكن الشعب المصري لا يعرف الفشل"، لافتًا إلى أنه كان هناك طموح لتنفيذ هذه الأنفاق بكل فخر.
واستكمل: "قابلنا جميع المشاكل التي لم أتوقعها في هذا المشروع، ولكن تخطيناها وكنا نسابق الزمن، والجميع كان لديه أمل، ويريد كسب ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
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