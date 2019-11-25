Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي اليوم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:38 م
Advertisements
الزمالك وإنبي
الزمالك وإنبي
حسن شحاتة
Advertisements

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي اليوم في الشوط الأول، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فرض التعادل الإيجابي في الشوط الأول أمام نظيره إنبي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن إطار منافسات مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والجونة اليوم في الدوري المصري
تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنبي من مباغتتة الفارس الأبيض بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من المبارة، عن طريق محمد بسيوني،  بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بع. متابعته للكرة التي اصطدمت بالعارضة، ليعجز محمد عواد في التصدي لها لتسكن الشباك.

وأدرك محمود علاء التعادل لنادي الزمالك قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 42 من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء حصل عليها المغربي محمد أوناجم أثر تدخل من مدافع الفريق البترولي، نفذها محمود علاء بنجاح.

ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري المصري
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المباراة برصيد 10 نقاط، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما يتذيل إنبي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا عريضًا على الجونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، ليتصدر الدوري مؤقتًا، انتظارًا لانتهاء نتيجة الزمالك وإنبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة مباراة الزمالك اليوم مباراة الزمالك الزمالك وانبي في الدوري الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

منذ ساعتين

"يلا شوت حصري" PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الزمالك الرسمي أمام إنبي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من وكالة الفضاء المصرية بشأن إطلاق القمر "طيبة 1"

منذ ساعة و نصف

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ يوم

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

منذ ساعتين و 31 دقيقة

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر yalla star يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك ONSPORT NOW

منذ أقل من ساعتين

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT YouTube يوتيوب HD

منذ ساعة و 17 دقيقة

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ملخص وأهداف مباراة سموحة ضد إنبي بالدوري المصري (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد جينيراسيون 1 0 في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

الزمالك يهزم حرس الحدود وديًا

موعد مباراة الزمالك‬‎ وانبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم الاثنين 25/11 /2019 في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

yalla shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:44 م

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

07:15 م

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

06:43 م

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT YouTube يوتيوب HD

07:57 م

"يلا شوت حصري" PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status