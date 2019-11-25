



نتيجة مباراة الزمالك وإنبي اليوم في الشوط الأول، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فرض التعادل الإيجابي في الشوط الأول أمام نظيره إنبي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن إطار منافسات مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





نتيجة مباراة الزمالك والجونة اليوم في الدوري المصري

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنبي من مباغتتة الفارس الأبيض بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من المبارة، عن طريق محمد بسيوني، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بع. متابعته للكرة التي اصطدمت بالعارضة، ليعجز محمد عواد في التصدي لها لتسكن الشباك.





وأدرك محمود علاء التعادل لنادي الزمالك قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 42 من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء حصل عليها المغربي محمد أوناجم أثر تدخل من مدافع الفريق البترولي، نفذها محمود علاء بنجاح.





ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري المصري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المباراة برصيد 10 نقاط، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما يتذيل إنبي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.





وكان الأهلي قد حقق فوزًا عريضًا على الجونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، ليتصدر الدوري مؤقتًا، انتظارًا لانتهاء نتيجة الزمالك وإنبي.