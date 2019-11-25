بنى سويف يستضيف الإعلاميين بمظاليم الصعيد





يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى نظيره الإعلاميين بالمباراة التى تقام بين الفريقان غدا الثلاثاء بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الاسبوع السادس بمجموعة الصعيد .



بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي يطمح فى خطف الثلاث نقاط والعودة لاحتلال المركز الاول بالمجموعة خاصة فى ظل فقدان الفريق السويفى لخمس نقاط وذلك بالهزيمة أمام الالمونيوم بهدف نظيف والتعامل الاخير أمام بترول اسيوط سلبيا بالجولة الخامسة .



وبشكل مؤكد بات تأكد غياب كمال البدوى الظهير الايمن لبنى سويف وثنائي خط الوسط محمود عاطف ومحمد ميخا عن المباراة بداعى الاصابة .



فيما يخوض الإعلاميين بقيادة مديره الفنى احمد صالح المباراة محاولا استثمار حالة الانتعاش الفنى بصفوف الفريق خاصة فى ظل فوز الفريق بالجولة السابقة أمام ضيفه المنيا الرياضى بنتيجة 2/1 بجانب الفوز بمباراة البنك الأهلى والتأهل لدور 32 بكأس مصر .



ويعتبر خالد مايز و محمد أسامة أبرز لاعبي الإعلاميين فيما تتمثل القوة الضاربة لبنى سويف فى العديد من العناصر أبرزها محمود بكرى وعلى وزة وكريم اشرف ورضا عبد العال ومحمد على صادق وطه نادى .



وكان بنى سويف قد فاز امام شبان قنا وسوهاج والمنيا وخسر امان الالمونيوم وتعادل بمباراة وحيدة أمام بترول اسيوط .



فيما كان الإعلاميين قد تعادل أمام البنك الأهلى وسوهاج وطهطا .

وفاز على المنيا وخسر أمام شبان قنا



ويحتل بنى سويف المركز الثالث برصيد 10 نقاط فيما يحتل الإعلاميين المركز السادس برصيد 6 نقاط