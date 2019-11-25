عاجل.. "أمن الدولة": أصدرنا إذن بتفتيش "مدى مصر" بعد التأكد من تابعيته للجماعة الإرهابية

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بيانا قالت فيه إنها أصدرت إذن بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم "مدى مصر الإلكتروني" الكائن بوحدة سكنية بحي الدقي بمحافظة الجيزة.



