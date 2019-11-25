البرلمان: لا يمكن اطلاق إسم لفصيل سياسي خارج نطاق الدولة على قرية أو شارع



وأشار "السجيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن من حق الأهالي تقديم طلب للنيابة الإدارية لتغير اسم قرية أو شارع، منوهًا بأن القانون رسم آليات تحديد الأسماء في وسائل مؤسسية، بحيث يراعى عدم وجود أسماء عنصرية.



وأضاف أنه لا يمكن اطلاق أسماء شخصيات ثبت أنهم خارج النطاق الوطني للدولة على أي شارع أو قرية، حيث كان يطلق على طرق أسماء لفصيل سياسي ثبت أنه خارج الإطار الوطني، ولهذا هناك طلبات بتغيير أسماء تلك القرى.



كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل دراسة النيابة العامة تغيير أسماء بعض القرى والنجوع بعد شكاوى من الأهالي، موضحًا أن اطلاق الأسماء على القرى والنجوع من اختصاص المجالس التنفيذية للمحافظات.