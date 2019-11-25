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أحمد موسى: "السيسي" قضى على الشائعات بالتجديد لمحافظ البنك المركزي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:34 م
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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كساب أحمد
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وجه الإعلامي أحمد موسى، التهنئة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، لتجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثقة فيه للمرة الثانية لمدة أربع سنوات.

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن تجديد الثقة في "عامر" قضى على جزء كبير من الشائعات التي صدرت الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزي عندما تولى مسؤولية البنك المركزي كان الاحتياطي النقدي الأجنبي 16 مليار دولار، والآن يتجاوز الاحتياطي الـ45 مليار دولار.

ولفت إلى أن قرار الرئيس السيسي بتجديد الثقة في محافظ البنك المركزي، يعني وجود ثقة في السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن انخفاض الدولار من 18 لـ16 جنيهًا ليس ضربة حظ، ولكنه نتيجة لسياسية متزنة من "عامر".

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الكلمات المفتاحية

محافظ البنك المركزي الشائعات السيسي الاحتياطي النقدي الإعلامي أحمد موسى

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