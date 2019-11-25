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جنايات المنيا تحيل متهمين لمفتي الديار

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:34 م
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي
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أحالت مساء الاثنين محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبد الغفار وعضوية المستشارين حسن عبد الرازق زكى، وعلاء الدين عباس، وأمانة سر عصام سيد وتونى الهلالى أوراق متهمين اثنين إلى مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى في إعدامهما شنقا لتورطهما في جريمتى قتل بمركزى بنى مزار وديرمواس.

وقال مصدر قانوي إن المحكمة أحالت أوراق المتهم الأول "أحمد-ش-م" 42 عاما إلى المفتى، في القضية رقم 2371 لسنة 2019 كلى، والمتهم بقتل زوحته "عائشة-ط-ص"، مقيمان بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، على خلفية خلافات أسرية إذ جهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وفي القضية الثانية، أحالت ذات المحكمة "مصطفى-م-م" 37 عاما ومقيم بمركز بنى مزار شمال المحافظة، إلى مفتى الجمهورية، في القضية رقم 1920 لسنة 2014 جنايات كلى شمال، والمتهم بقتل المجنى عليه "محمد-م-ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد على خلفية خصومة وخلافات سابقة بينهما في 17 يونيه 2014، حينما حمل المتهم سلاحا آليا وذخائر وأطلق عدة أعيرة نارية على المجنى عليه فارداه قتيلا على الفور.

وقد استمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين بعد الاطلاع على تقارير الطب الشرعى وأقوال الشهود وتحريات المباحث، واستندت المحكمة في حكمها إلى توافر كافة أركان الجريمة، وأصدرت على آثره القرار المتقدم.
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