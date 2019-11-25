سواريز يوجه رسالة إلى جريزمان قبل مواجهة بوروسيا دورتموند

حرص اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني على توجيه رسالة إلى انطوان جريزمان زميله في الفريق قبل مواجهة فريق بوروسيا دورتموند الألماني المقبلة.



موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند :-



ويواجه فريق برشلونة نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء المقبل على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.



رسالة لويس سواريز إلى جريزمان :-



وقال ‏سواريز في تصريحات صحفية : "على جريزمان ان يكون هادئا وصبورا ولا ينظر للانتقادات في الفترة الماضية، وانا متأكد من أنه سوف ينجح مع البارسا".



وتابع : "‏جريزمان هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن فرض نفسك في البارسا يتطلب وقتا وصبرا، للتكيف مع اسلوب الفريق الخاص، لقد حدث لي أيضا نفس الشيء، في الأشهر الأولى هنا".



وتعرض اللاعب الفرنسي لهجوم شديد في الفترة الماضية بسبب أداء السلبي مع الفريق، مما جعل إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة على إخراجه في المباراة الماضية ضد ديبورتيفو ليجانيس في بداية الشوط الثاني، ونجح البارسا في تحقيق الفوز خلال تلك المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وعزز صدارته لليجا بفارق الأهداف عن فريق ريال مدريد.



أرقام جريزمان مع برشلونة هذا الموسم :-



وسجل انطوان جريزمان هذا الموسم مع برشلونة 4 أهداف في بطولة الدوري الإسباني خلال 12 لقاء، بينما لم يحرز أي هدف حتى الآن في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال أربع مباريات خاضها مع الفريق الكتالوني.