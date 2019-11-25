التعادل سيد الموقف.. الزمالك يفلت من كمين إنبي في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة الزمالك وانبي بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ونجح فريق إنبي في التقدم بالهدف الأول عن طريق محمد بسيوني في الدقيقة الأولى، بينما تعادل الزمالك في الدقيقة ٤١ عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء.

وشهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين حيث قام الفريق الأبيض بعمل ضغط هجومي على مرمى إنبي، بينما اعتمد الفريق البترولي على الهجمة المرتدة لتشكيل خطورة على مرمى محمد عواد.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ارتداء قميص يحمل صورة علاء علي لاعب الأبيض، الذي رحل عن دنيانا منذ أيام

وقام لاعبو الفريق بارتداء قميص يحمل صورة لعلاء علي اثناء فترة الاحماء التي تسبق المباراة، من اجل إحياء ذكراه الطيبة بين جماهير نادي الزمالك.

ويواجه فريق الزمالك نظيره، على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد عشرة نقاط، حيث فاز الابيض في ثلاث مواجهات وتعادل في لقاء وحيد، بينما يحتل فريق إنبي المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.