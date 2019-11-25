Advertisements
Advertisements
Advertisements

إجراء حزب الليكود بزعامة "نتنياهو" تصويتًا على القيادة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:25 م
Advertisements
نتنياهو
نتنياهو
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

قال أحد منافسي حزب "الليكود" الإسرائيلي، إن "حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري تصويتًا على القيادة، مع تزايد الضغوط على الزعيم المخضرم للتنحي بعد اتهامه بالفساد".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الانتخابات التمهيدية لليكود ستعقد في غضون ستة أسابيع.

ولم يكن من الممكن الوصول إلى متحدث باسم الحزب لتأكيد الجدول الزمني.

كما كتب جدعون سار، أحد نواب الليكود الذي تحدى نتنياهو، على "تويتر"، أنه "يرحب بموافقة رئيس الوزراء على إجراء الانتخابات التمهيدية لقيادة الحزب".

كما جاءت لائحة اتهام نتنياهو يوم الخميس الماضي، وسط حالة من الفوضى السياسية في إسرائيل، بعد أن لم يحصل نتنياهو ولا منافسه الرئيسي في الانتخابات العامة، بيني جانتز الوسطي، على أغلبية في البرلمان في تصويت أبريل وأيلول.

كما نفى نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، وقال: إنه "سيبقى في منصبه ويدافع عن نفسه".

وتوقع الزعيم المحافظ، الذي يستمر أربعة أعوام العمل كالمعتاد، حيث قام بجولة على الحدود الشمالية للبلاد وزاد من حدة الخطاب حول التهديدات الإيرانية.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا قدمته مجموعة مراقبة لإجبار نتنياهو على التنحي.

وكانت "حركة حكومة الجودة" في إسرائيل، قد ذكرت في ملفها القضائي أن التهم الجنائية الأولى ضد رئيس وزراء حالي تشكل "عبور خط أحمر وضربة خطيرة للثقة العامة في المؤسسات الحاكمة".

ورفضت المحكمة الالتماس لإجبار نتنياهو على الاستقالة أو رفض نفسه مؤقتًا من منصبه، وقالت: إن "الوكالة لم تستنفد بعد طرقا أخرى، مثل تقديم التماس إلى نتنياهو مباشرة والمدعي العام الإسرائيلي".

ومن جانبه، حافظ نتنياهو على تركيزه على الأمن وقام بجولة في مرتفعات الجولان مع كبار الضباط العسكريين.

وقال في بيان مصور، إنني أفعل كل ما هو مطلوب للقيام بعمل حكومي، وعمل مجلس الوزراء، بكل الطرق الضرورية، لضمان أمن مواطني إسرائيل والأشياء الحاسمة بالنسبة لإسرائيل.

وكرر المخاوف بشأن محاولة إيران ترسيخ نفسها عسكريًا في عدد من دول الشرق الأوسط، وقال إن إسرائيل، ستعمل لمنع محاولة إيران لجعل قواعد العراق واليمن لإطلاق الصواريخ والقذائف ضد إسرائيل.

التحدي السياسي
انتهت ولاية غانتس لتشكيل الحكومة، بعد محاولة فاشلة من جانب نتنياهو للقيام بذلك، يوم الأربعاء الماضي، في اليوم التالي، أعلن الرئيس الإسرائيلي فترة ثلاثة أسابيع يمكن للمشرعين فيها ترشيح واحد منهم لمحاولة تشكيل ائتلاف حاكم.

وفي حالة فشل ذلك، سيتم إجراء انتخابات جديدة، وهي الثالثة لإسرائيل في عام واحد.

وقال سار لتلفزيون القناة "الثانية" في إسرائيل "هناك طريقة واحدة يمكننا من خلالها إنقاذ البلاد وتخلصها من الأزمة وضمان استمرار حكم الليكود، وهذا هو إذا ذهبنا إلى الانتخابات التمهيدية اليوم، خلال هذه الأيام الـ 21".

وتم طرح اقتراح أقل خصومة من قبل النائب الثاني في الليكود، نير بركات، الذي دعا إلى ترشيح نائب لنتنياهو الذي سيحل محله إذا أُجبر على ترك إجازة.

وبينما أعرب سار عن تقديره لنتنياهو على المدى الطويل ولاحظ أنه بريء حتى يثبت خلاف ذلك، انتقد سار محاولات رئيس الوزراء للإدلاء بمقاضاته الجنائية باعتبارها "محاولة انقلاب" شملت الشرطة والمدعين العامين ووسائل الإعلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتنياهو فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي حزب الليكود انتهاك المدعي العام الاسرائيلي

أخبار تهمك

"يلا شوت حصري" PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT YouTube يوتيوب HD

منذ ساعة و 19 دقيقة

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر yalla star يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك ONSPORT NOW

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت stream مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS ON

منذ ساعة و نصف

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

منذ ساعتين

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل الزمالك الرسمي أمام إنبي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل من وكالة الفضاء المصرية بشأن إطلاق القمر "طيبة 1"

منذ ساعة و نصف

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ يوم

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

نتنياهو يُجند أعضاء حزبه للدفاع عنه فى البرامج التلفزيونية

هبوط أسهم نتنياهو قبل يوم من الانتخابات الإسرائيلية

مصادر: قطر تدعم حزب الليكود الإسرائيلي بـ10 ملايين دولار

الانتخابات الإسرائيلية.. إقبال الناخبين أقل من المتوسط

الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يتعادل مع منافسه بيني جانتز

نتنياهو يبدأ عملية تشكيل حكومة ائتلافية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:44 م

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

07:15 م

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

06:43 م

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT YouTube يوتيوب HD

07:57 م

"يلا شوت حصري" PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status