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محافظ دمياط تزور مستشفى عزبة البرج وتحيل أطباء للتحقيق

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:23 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجولة تفقدية مفاجئة لمدينة عزبة البرج بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، إستهلت  جولتها بالمرور المفاجىء على مستشفى عزبة البرج المركزى، تفقدت خلالها كافة أقسام المستشفى، مشددة على تحويل كافة المقصرين من المتغيبين عن العمل بدون اذن مسبق إلى التحقيق ، موجهة بضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وواصلت المحافظ بالتجول داخل شوارع المدينة معربة عن إستيائها من مستوى النظافة، مشددة على رئيس مدينة عزبة البرج ياقوت ورد بضرورة البدء في عمل حملات نظافة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية، وكذا تنظيم حملات مكثفة لرفع الإشغالات.

و في سياق متصل، إستمعت المحافظ خلال جولتها لشكاوي عدد من المواطنين، موجهة تعليماتها لمدير إدارة المتابعة محمد عجم بسرعة حل مشكلاتهم.

وتأتي الجولة في إطار حرص المحافظ على النهوض بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الدعم الممكنة لحل مشكلاتهم في أسرع وقت.

استقبل ميناء دمياط اليوم الاثنين، سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادره 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3600 طن يوريا و3400 طن فوسفات و1320 طن صويا و2540 طن كسب.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16517 طن قمح و1170 طن خشب و8000 طن فول صويا و5000 طن حديد و18948 طن ذرة و5000 طن كلوريد ايثلين و6000 طن كسب.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 345 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 39 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 633 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 147777 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 47686 طنا.

وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2635 طن قمح، في حين غادر عدد 612 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 63248 من البضائع العامة منها عدد 85 سيارة نقل محملة بـ 4110 طن قمح.
محافظ دمياط تزور مستشفى عزبة البرج وتحيل أطباء للتحقيق
محافظ دمياط تزور مستشفى عزبة البرج وتحيل أطباء للتحقيق
محافظ دمياط تزور مستشفى عزبة البرج وتحيل أطباء للتحقيق
محافظ دمياط تزور مستشفى عزبة البرج وتحيل أطباء للتحقيق
محافظ دمياط تزور مستشفى عزبة البرج وتحيل أطباء للتحقيق
محافظ دمياط تزور مستشفى عزبة البرج وتحيل أطباء للتحقيق
محافظ دمياط تزور مستشفى عزبة البرج وتحيل أطباء للتحقيق
محافظ دمياط تزور مستشفى عزبة البرج وتحيل أطباء للتحقيق
محافظ دمياط تزور مستشفى عزبة البرج وتحيل أطباء للتحقيق
محافظ دمياط تزور مستشفى عزبة البرج وتحيل أطباء للتحقيق
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