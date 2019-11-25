ماركينيوس يجيب.. هل يشارك نيمار ضد ريال مدريد ؟

تحدث اللاعب البرازيلي ماركينيوس لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن احتمالية مشاركة مواطنه نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق الباريسي ضد ريال مدريد غدا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان :-



ويلتقي فريق باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية، حيث فاز الفريق الباريسي في مباراة الجولة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.



ماركينيوس يتحدث عن مشاركة نيمار ضد ريال مدريد :-



وقال ‏ماركينيوس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد : "أعتقد أن نيمار جاهز بأن يبدأ اساسياً غدا كما يعلم المدرب ذلك، ونسعى لتحقيق فوز جديد على ريال مدريد".



وأضاف : "‏أنا مستعد لإتباع توجيهات المدرب بغض النظر عن موقعي في الملعب إما في الدفاع او الوسط، ولقد حققنا تقدماً جيداً في عدد قليل من المباريات".



ترتيب مجموعة ريال مدريد وباريس سان جيرمان :-



ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة تلك المجموعة برصيد 12 نقطة بعد فوزه في جميع مبارياته، حيث حقق الفوز الأخير على فريق كلوب بروج البلجيكي بالجولة الرابعة.



ويحتاج فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان لتحقيق نقطة واحدة من الجولتين الخامسة والسادسة من أجل حسم صدارة تلك المجموعة.

