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من أجل بقاء رونالدو.. يوفنتوس يتحرك لضم صفقة الغزال الأسمر

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:14 م
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رونالدو
رونالدو
حسام مجدي
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يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع لاعب وسط جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يوفنتوس يراقب بوجبا في الشتاء

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يرغب في ضم الفرنسي بول بوجبا خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

رونالدو يطالب اليوفي بضم بوجبا

وأشارت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس هو من طالب إدارة بسرعة ضم بوجبا في الشتاء لتدعيم مركز الوسط في الفريق.

يوفنتوس يطلب مبلغ ضخم للتخلي من بوجبا

وكشفت الشبكة أن نادي يوفنتوس لن يتخلى عن بول بوجبا في الانتقالات الشتوية القادمة بمبلغ أقل من 105 مليون يورو.

منافسة شرسة تنتظر يوفنتوس لضم بوجبا

كما ذكرت الشبكة أن هناك منافسة شرسة تنتظر نادي يوفنتوس لضم بوجبا في الشتاء حيث يرغب نادي ريال مدريد في ضمه بقوة.

مشاركات بول بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم

وقد شارك بول بوجبا مع في 8 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل خلالهم أي أهداف.

ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي الممتاز

ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 35 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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