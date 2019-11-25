مصرع شاب في حادث سير بالدقهلية

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث طريق، حيث صدمته سيارة أثناء مروره طريق دكرنس بمحافظة الدقهلية، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.



تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى دكرنس العام عن وصول شاب في العقد الثاني من عمره، جثة هامدة إدعاء حادث طريق.



وعلى الفور، انتقل ضباط البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وتبين أنه يدعى "محمد أحمد يوسف زيد، 25 عام، من مدينة دكرنس، وقد دهسته سيارة ميكروباص.



وبالفحص الطبي لبيان سبب الوفاة، تبين إصابته باشتباه كسر في الجمجمة والقفص الصدري ونزيف من الأذن.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم حفظ على الجثة بثلاجة مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة.



تشهد الدقهلية حوادث طرق يوميًا بسبب الزحام ووعورة وضيق الطرق وغياب النظام المروري، حيث أصيب "محمد. أ. ن"، 51 عام، من قرية النسايمة التباعة لمركز النسايمة إثر انقلاب تروسيكل كان يستقله.



وتبين إصابته بكسور في أربع ضلوع بالصدر ووجود نزيف داخلي بالصدر، وتم تحويل الحالة إلى مستشفى الطوارئ.