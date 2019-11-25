بعد شهر من انتحار صديقتها.. مطربة كورية حاولت الانتحار مرتين ونجحت في المرة الثانية

عثرت قوات الأمن على المطربة الكورية غوهارا ميتة، في منزلها في منطقة تشونغدام دونغ، بمدينة "سيول"، وذلك بعد أن عادت من جولة فنية باليابان، زكانت قد حوالت الانتحار منذ ستة أشهر، ولكنها لم تتمكن.

أدلة انتحار غوهارا





صرّحت شرطة جانج نام أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن غوهارا مات منتحرة، وقد كشفت الشرطة أنها عثرت على الجثة بعد أسبوعين من زيارتها لليابان، واستندت الشرطة إلى أخر منشور لها عبر موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، حيث كتبت: "وداعًا".





غوهارا تعتذر عن محاولة انتحارها





بعد أيام من محاولتها الأولى للانتحار، كانت غوهارا قد صرّحت لصحيفة "سانكي سبورتس"، أنها أصبحت في حالة جيدة، كما أنها تتعافى واعتذرت عن المشاكل التي سببتها لمتابعيها، وذكرت أنها تعاني من مشاكل نفسيه، لكنها ستتغلب عليها.





صديقة غوهارا تموت منتحرة





كانت صديقتها الممثلة الكورية سولي، قد انتحرت منذ شهر، وعثرت قوات الأمن عليها ميتة داخل شقتها هي الأخرى، ويرجع سبب انتحارها إلى إصابتها بالاكتئاب، حيث تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسيء لها، وانتهى بها الأمر إلى قتل نفسها.





نبذة عن غوهارا





يذكر أن غوهارا مطربة كورية رحلت عن عمر ناهز الـ28 عامًا، بدأت مشوارها الفني بداية من عام 2008، وكانت عضوة بفرقة "كارا" الكورية، وظهرت في المسلسل "صياد المدينة"، وعرفها الجمهور من خلال "الوهارا".