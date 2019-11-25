عاجل - مورينيو يحسم مصير الصفقة الكبرى

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، أنه يستبعد تمامًا فكرة ضم نجم مانشستر يونايتد السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير المقبل).





واستبعد مدرب مورينيو، اليوم الإثنين، فكرة تعاقد النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع زلاتان إبراهيموفيتش، لأنه يملك مهاجماً من العيار الثقيل وهو هاري كين.







وأمضى إبراهيموفيتش موسماً ونصف الموسم في صفوف مانشستر يونايتد تحت قيادة مورينيو وسجل حينها 29 هدفاً وساعد الفريق في الفوز بكأس الرابطة والدوري الأوروبي قبل أن ينضم إلى لوس أنجليس غالاكسي.







وأصبح اللاعب السويدي البالغ من العمر 38 عاماً، والذي لعب أيضاً تحت قيادة مورينيو في إنتر ميلان الإيطالي، حراً بعد أن غادر فريقه الأمريكي هذا الشهر.







وقال مورينيو للصحافيين قبل مواجهة أولمبياكوس غداً الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا "ليس من المنطقي ضم زلاتان إلى فريق يملك هاري كين".







"أنت محق بشأن علاقتي معه (ابراهيموفيتش) لكنني أؤكد أن لدينا واحداً من أفضل المهاجمين في إنجلترا".







وتأهل توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو لكن مورينيو، الذي حل بدلاً من المدرب الأرجنتيني الأسبوع الماضي، لا ينظر بعيداً إلى هذا الحد.







وقال مورينيو "مع هؤلاء اللاعبين لن أخاف أبداً من أي مباراة في دوري الأبطال. نحتاج لتخطي دور المجموعات وعندما نبلغ دور الثمانية يمكن حينها التفكير في أن لدينا فرصة. أما الآن فنحن بعيدون عن ذلك.







"في كل نسخة من دوري الأبطال توجد تفاصيل خاصة بالنجاح أو الفشل. كم مرة خسرت بسبب ركلات الترجيح أو هدف في آخر دقيقة. التفاصيل تصنع الفارق.







"كما حدث في الموسم الماضي مع توتنهام. استفاد من تفاصيل مثل تدخل حكم الفيديو (أمام مانشستر سيتي) وهدف لوكاس (مورا) في أمستردام (أمام أياكس). الوصول للنهائي انجاز ولكنه ليس تاريخاً".







وقال المدرب البرتغالي أيضاً إن كريستيان إريكسن لاعب وسط الدنمرك، الذي سينتهي عقده هذا الموسم، ملتزم مع توتنهام.







وأوضح "تحدثت معه.. الشيء المهم هو أنه ملتزم معنا لذا دعونا لا نتحدث عن مستقبله.







"قراراتي بالدفع به أساسيا أو غير أساسي واختياره أو استبعاده ستستند على رؤية للمستقبل ولا أخفي هذا".







ويمكن لتوتنهام، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف بايرن ميونخ، أن يضمن التأهل لدور 16 إذا تغلب على ضيفه اليوناني الذي لم يحقق أي انتصار.