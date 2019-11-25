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فالفيردي يجهز مفاجأة في تشكيلة برشلونة أمام دورتموند

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:07 م
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برشلونة
برشلونة
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يجهز إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة مفاجأة من في مباراة بوروسيا دورتموند القادمة بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن فالفيردي يتجه للاعتماد على الفرنسي لينجليت مدافع البرسا في المباراة القادمة أمام دورتموند بدوري الأبطال.


واضافت الصحيفة أن فالفيردي قام باستدعاء المدافع الشاب رونالد أراخو بالاضافة إلى ايناكي بينيا وكارليس بيريز تحسباً لاحتياج مشاركة احدهم في اللقاء.


اكدت الصحيفة على أن فالفيردي استدعى وكان برشلونة قد تعادل مع دورتموند في اللقاء الأول بدور المجموعات ويأمل في حصد الانتصار للتأهل للدور المقبل.

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