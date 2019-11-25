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"المالية" تجدد ندب عبدالعظيم حسين رئيساً لمصلحة الضرائب

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:02 م
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عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب
عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب
الفجر الاقتصادي
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جددت وزارة المالية ندب عبد العظيم حسين عبد العظيم ، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفى العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية بالمستوى الوظيفي الممتازة.

وحمل قرار التجديد رقم ( 770 ) لسنة 2019 وأصدره الدكتور محمد معيط وزير المالية، وينص على: "تجديد ندب عبدالعظيم حسين عبدالعظيم ، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفى العالية بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية بالمستوى الوظيفي الممتازة، وذلك إعتباراً من 13/12/2019 ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب".

وتم انتداب عبد العظيم حسين لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية في 13/12/2018

يمتلك عبدالعظيم حسين خبرات تمتد لأكثر من ثلاثين عاما، حيث شغل العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين،  ومدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة ، وكذلك تم تكليفه في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية، ثم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل،  وتم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين .
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الكلمات المفتاحية

وزير المالية مصلحة الضرائب رئيس مصلحة الضرائب الضرائب

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