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مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT YouTube يوتيوب HD

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:57 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي، عندما يصطدم الفارس الأبيض مع الفريق البترولي، على استاد "السلام" في إطار مباراة مؤجلة من الجولة السادسة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر لمباراة الزمالك ضد إنبي لمعرفة موعد المباراة
انطلقت مباراة الزمالك وإنبي، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي لمعرفة القنوات الناقلة للمباراة
تنطلق مباراة الزمالك وإنبي، على استاد "السلام"، ويمكنكم الاستمتاع بمشاهدة المباراة حصريا فور انطلاقها في موعدها، عبر قناتي "تايم سبورت"، و"أون سبورت" عبر القمر الصناعي نايل سات.

بث مباشر لمباراة الزمالك ضد إنبي، لمعرفة غيابات الفارس الأبيض المؤثرة
حيث يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من غياب لاعبين من عناصر الفريق الأساسية، بسبب الإصابة، وهما طارق حامد لاعب الوسط، بعد الإصابة التي تعرض لها منذ عودته من صفوف المنتخب المصري، ويوسف أوباما، صانع الألعاب، حيث يعاني من شد في السمانة، بينما يغيب عبدالله جمعة لأسباب فنية.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي، لمعرفة ترتيب الفريقين في بطولة الدوري المصري
ومن الجدير بالذكر أن الزمالك يدخل المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، جممعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة دون تلقي أي خسارة، بينما يتذيل إنبي جدول ترتيب المسابقة، برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل وحيد و4 هزائم.

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