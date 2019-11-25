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متحدث الكنيسة: السبت والأحد صوم بدون انقطاع لأنهم "أيام فرح"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:58 م
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بولس حليم
بولس حليم
ماريان عيد
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بدأ الأقباط الأرثوذكس فى مصر، اليوم الاثنين 25 نوفمبر، أول أيام صوم الميلاد المجيد لينتهى 7 يناير المقبل، ويوافق عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الميلادي الشرقى للكنيسة. 

وصرح القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الارثوذكسية، لـ"الفجر" أن عيد الميلاد المجيد هو صوم من الدرجة التانية، حيث يمتنع فيه الصائمون عن أكل اللحوم، ويُسمح فيه بأكل السمك كافة أيام الأسبوع ما عدا الأربعاء والجمعة.

وذكر أن عدم صوم يومى السبت والاحد انقطاعى؛ لأن السبت كان مقدس فى العهد القديم بيمثل يوم الراحة، واستبدل بيوم الاحد فى العهد الجديد، ومن هنا جعلنا السبت والأحد صوم بدون انقطاعى لانهم ايام فرح، فيوم السبت يرمز الابداية والفرح فى العهد القديم، ويوم الاحد يرمز الابدية والفرح فى العهد القديم.

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