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مكرم محمد أحمد: أردوغان أحد أقطاب الإخوان.. وهذا سر كره لـ"السيسي"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:53 م
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الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس فاشل وحزبه يتمزق، ويعاني من فشل سياسي واقتصادي ضخم، وحجم الإفلاس في الشركات التركية واسع وضخم، وحجم الديون في مؤسسات الإنتاج التركية يثقل كاهلها.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أنه ليس هناك رضا عام عن الوضع في تركيا، فهناك أكثر من 150 ألف موظف مفصولين، و100 ألف قاضي تركوا عملهم وأكثر من 300 صحفي في السجون التركية.

وأكد، أن كره "أردوغان" للرئيس السيسي؛ لكونه قطب من أقطاب الإخوان، ويتصور أن السلطان العثماني سوف يعود مرة أخرى، مشددًا على أن العالم أجمع استنكر غزو تركيا لشمال شرق سوريا، منوهًا إلى أن غياب القانون الدولي أكثر ما يميز عالمنا الحالي.
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الكلمات المفتاحية

تركيا الشركات التركية السيسي الأعلى لتنظيم الإعلام أردوغان

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