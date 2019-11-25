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مكرم أحمد: سيذكر التاريخ لـ "السيسي" أنه باني مصر العصرية الحديثة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:47 م
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التاريخ سيذكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه باني مصر العصرية الحديثة، وسيذكر له ما قام به من إنجازات، ومنهجه الجديد في الحكم الذي يعتمد على الرؤية الشاملة وعمق الأحداث، وعن ضرورة الإتقان في العمل.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن مصر العصرية الحديثة تحتاج لبعض نوافذ الحرية والرأي والرأي الأخر.

وتابع، أن هناك مساحة كبيرة من التقدم حدثت، ونحن الآن مؤهلين لخطوات أوسع، فالدولة راسخة وقوية، وكسبت مصداقية عالمية واسعة، وأثبتت أنها إضافة حقيقية لعالمنا المعاصر، وما حدث بمؤتمر الاستثمار في إفريقيا يؤكد أن مصر خرجت من عنق الزجاجة.
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الكلمات المفتاحية

مصر مؤتمر الاستثمار في إفريقيا السيسي التاريخ الأعلى لتنظيم الإعلام

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