تقرير: مبيعات السيارات تقترب من تسجيل أكبر هبوط في 11 عام





كشف تقرير حديث أن مبيعات السيارات تقترب من تسجيل أكبر هبوط في 11 عام بتراجع 3.1 مليون وحدة بنهاية العام الجاري لتسجل نحو 77.5 مليون سيارة.





وكشف التقرير الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن مبيعات السيارات عالمياً تراجعت إلى 80.6 مليون وحدة في العام الماضي مقارنة مع 81.8 مليون في عام 2017.





وقال بريان كولتون كبير الاقتصادين في "فيتش" أن الهبوط في سوق السيارات العالمي منذ منتصف العام الماضي يعتبر عاملاً أساسياً وراء تدهور قطاع الصناعات التحويلية، وكانت الصين المصدر الرئيسي لضعف المبيعات حيث تراجعت بنسبة 11 بالمائة مقارنةً بالأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي، وتوقع التقرير أن تنخفض المبيعات بنسبة 2.1 مليون في 2019 لتصل إلى 21.6 مليون وحدة.









وتوقع تراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بنخو 2 بالمائة لتسجل 16.9 مليون وحدة، وأن تتراجع في أوروبا الغربية بنفس النسبة لتسجل 14 مليون وحدة.





وتراجعت المبيعات في البرازيل وروسيا والهند بنسبة 5.5 بالمائة حتى الآن.