التضامن الاجتماعي: الدولة هي الأب الشرعي للفتاة التي تتعرض للعنف





قالت الدكتورة منال حنفي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقوم بعدد من حملات التوعية، من خلال مراكز حماية المرأة ورعايتها، ويتم تقديم العديد من الخدمات للمرأة، من خلال 8 مراكز في جميع أنحاء مصر.وتابعت "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الإثنين، أن الوزارة توفر للمرأة التي تتعرض للعنف العديد من الخدمات، مثل الاقامة وكافة خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والرعاية القانونية.وأشارت إلى أن الدولة تقوم بدور الأب الشرعي للفتاة أو السيدة التي تتعرض لأي نوع من العنف، مشيرة إلى أن الدولة تهتم بملف العنف ضد المرأة بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتوفير الكثير من جلسات التوعية للمرأة.