الداخلية يواصل استعداداته على ملعب السكة الحديد لملاقاة الترسانة في القسم الثاني



يواصل فريق الكرة بنادي الداخلية تدريباته، استعدادا لمباراة الترسانة المقرر لها يوم الخميس المقبل، الموافق 28 من الشهر الجاري، على ملعب ستاد السكة الحديد، في إطار الجولة الخامسة من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة.



وقد تم نقل مقر تدريب اللاعبين من ستاد إتحاد الشرطة إلى ملعب نادي السكة الحديد في الفترة الأخيرة نظرا لعدم جاهزية ملعب إتحاد الشرطة للإستخدام اليومي.



وخاض فريق الداخلية أربع مباريات في دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة، حيث تلقى الهزيمة خارج أرضه أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولى، ثم جاءت الهزيمة المتتالية على أرضه أمام بتروجيت بنتيجة 1‪/0‪ في الجولة الثانية، ثم العودة في الجولة الثالثة لتحقيق المكسب خارج أرضه أمام الزرقا بهدفين مقابل هدف، ليتعادل في الجولة الرابعة مع القناة.



ويدخل فريق الداخلية المباراة برصيد 4 نقاط.



ويسعي الجهاز الفني للفريق المكون من: هشام زكريا المدير الفني، حسام عبدالجواد مدرب عام، مجدي سعد مدرب مساعد، أبوالسعود مدرب حراس، محمود شكري اداري، مصطفى أبوجبل إداري، أحمد السيد طبيب، لإعادة الفريق على الطريق الصحيح مرة أخري وتصحيح نتائج الفريق للمنافسة على صدارة المجموعة، للعودة لدوري الأضواء والشهرة مرة أخرى.



وتشهد قائمة الداخلية في الموسم الحالي كلاً من :

محمد صبحي، أحمد سعد، محمود حمدي، شهاب خالد، اسلام صيام، مصطفى حجاب، أحمد هشام، محمد أبوسريع، أحمد بحبح، إيمانويل، محمود طلعت، مصطفى عز، حمودي شتا، كريم خميس، رامي جمال، محمد الكومي، عبدالعزيز السيد، أحمد الرفاعي، محمود شديد قناوي، سمير فكري، محمد زيكا، سامي عبدالستار، مصطفى إبراهيم، محمد رزق، أحمد تمساح، رشاد فاروق، وائل فراج، أحمد عبدالفتاح (العندليب)، محمد الفيل، إسماعيل بامبا.