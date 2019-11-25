"يلا شوت حصري" PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

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الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:38 م
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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره إنبي، اليوم الأثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة:

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة ونصف مساء اليوم الأثنين. يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة المباراة مباشرة وحصرياً رابط يوتيوب جودة عالية YALLKORA كورة لايف يلا شوت YALLAHO SHOOT بث مباشر الزمالك كورة انلاين، KORA GOAL الزمالك ضد إنبي بث مباشر يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر الزمالك.

القنوات الناقلة:

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الترتيب:

يحتل الزمالك المركز الثاني لجدول مسابقة الدوري وذلك برصيد 10 نقاط، بينما يحتل إنبي المركز الأخير في جدول الدوري، برصيد نقطة وحيدة بين ماتش بث مباشر الزمالك وإنبي اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الزمالك وإنبي اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر الزمالك وإنبي اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك وإنبي اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر goalarab

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، محمود علاء، حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد حسن، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، كريم بامبو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

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