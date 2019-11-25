من أجل إرضاء رونالدو.. يوفنتوس يُضحي بصديق ميسي من أجل ضم هدف ريال مدريد





يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي للتضحية بواحد من نجوم الفريق للتعاقد مع نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





يوفنتوس يرغب في صم بوجبا





وذكرت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد لتدعيم مركز الوسط في الفريق خلال فترة انتقالات يناير القادمة.





طلبات مانشستر يونايتد للتخلي عن بوجبا





وذكرت الشبكة أن نادي مانشستر يونايتد لا ينوي التخلي عن بوجبا في يناير القادم بمبلغ أقل من 150 مليون يورو.





يوفنتوس يدرس التضحية بديبالا لضم بوجبا





وكشفت الشبكة أن نادي يوفنتوس مستعد التضحية بالأرجنتيني باولو ديبالا نجم الفريق ومنحه لمانشستر يونايتد لضم بوجبا بدلا منه في الشتاء القادم بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي.





رونالدو يطالب يوفنتوس بضم بوجبا





وذكرت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس هو من طالب إدارة النادي بضم بوجبا في لتدعيم مركز وسط الفريق.





منافسة شرسة تنتظر يوفنتوس لضم بوجبا





كما ذكرت الشبكة أن هناك منافسة شرسة تنتظر نادي يوفنتوس لضم بوجبا في الشتاء حيث يرغب نادي ريال مدريد في ضمه بقوة.





مشاركات بول بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم





وقد شارك بول بوجبا مع في 8 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل خلالهم أي أهداف.



