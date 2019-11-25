القومي يخسر من جينيس بالقسم الثالث





اختتمت اليوم، الاثنين، مباريات الأسبوع السابع من مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث. حيث فاز جينيس خارج الديار على القومى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على نادى مياه القاهرة.



تقدم كريم ناصر للضيوف فى الدقيقة 55 واحرز عبد الخالق عواد الهدف الثاني فى الدقيقة 92، بينما احرز اللاعب عبد الغنى هدف القومي الوحيد فى الدقيقة 95 ليتلقى القومي خسارته الأولى بالدورى ويتجمد رصيده عند النقطة العاشرة محتلاً المركز السادس، ويتساوى جينيس مع القومى فى عدد النقاط ويصعد للمركز السابع.



أما عن باقى النتائج فقد فاز الإتصالات خارج الديار امام المعادي بهدفين دون مقابل، أحرز هدفي الاتصالات حسام أحمد وعبد الرحمن فؤاد (بودي). بينما تعادل الصيد امام جولدي بهدفين لكلا منهما، تقدم الضيوف في الدقيقة الأولى عن طريق أحمد السريع، بينما ادرك الصيد التعادل عن طريق لاعبه أدهم تركي في الدقيقة 9 من عرضية اللاعب محي الخولي، وتقدم جولدي في الدقيقة 48 من الشوط الثاني من ركلة جزاء سددها اللاعب مصطفي السعدني، بينما تعادل الصيد في الدقيقة 90 عن طريق لاعبه محمد سيف.



وتعادل الصف امام البدرشين بهدف لكلا منهما. وخسر العياط في اللحظات الاخيرة امام حلوان العام بهدفين مقابل هدف.



وخسر بشتيل امام الدخان بهدفين مقابل هدف. وفقد أبو النمرس نقطتين بتعادله امام اكتوبر بهدف لكلا منهما.



أدار المباراة محمود طنطاوي حكما وعاونه اسلام ناجي وعبدالله بدر



ترتيب المجموعة الخامسة:



1) الاتصالات 18 نقطة

2) الدخان 16 نقطة

3) حلوان العام 15 نقطة

4) جولدي 14 نقطة

5) أبو النمرس 11 نقطة

6) القومي 10 نقاط

7) جينيس 10 نقاط

8- أكتوبر 9 نقاط

9) الصف 8 نقاط

10) بشتيل 6 نقاط

11) الصيد 6 نقاط

12) المعادي 5 نقاط

13) البدرشين 4 نقاط

14) العياط نقطتين