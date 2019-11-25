يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر yalla star يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك ONSPORT NOW

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الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:34 م
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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
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يحتل الزمالك المركز الثاني في جول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يحتل إنبي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادل وحيد.

يتطلع الزمالك بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) المدير الفني للفريق إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الاستمرار في المنافسة على الصدارة.

وتمكن الجهاز الفني للفريق الأبيض من تجهيز اللاعبين في فترة توقف الدوري وخاض عدد من التجارب الودية كما استعاد الزمالك عدد من لاعبيه المصابين مثل محمود عبدالرازق (شيكابالا) ومحمد حسن ومحمد عبدالغني.

ويفتقد الزمالك في مباراة إنبي لخدمات كلاً من:

التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي للإيقاف ويوسف إبراهيم (أوباما) ومحمود عبدالعزيز وطارق حامد وعبدالله جمعة للإصابة.

ومن المنتظر أن يجري المدرب الصربي عدة تغييرات على تشكيل الزمالك في اللقاء لتعويض هذه الغيابات.

وفي المقابل يتطلع إنبي بقيادة المخضرم حلمي طولان المدير الفني للفريق لتحقيق مفاجأة والفوز على الزمالك من أجل الابتعاد عن المركز الأخير بجدول المسابقة.

وحرص الجهاز الفني لإنبي خلال فترة التوقف على علاج السلبيات وتجهيز اللاعبين المصابين وخوض عدد من المباريات الودية.

* من المتوقع أن يخوض أنبي مواجهة الزمالك بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : محمود جاد

خط الدفاع : عبدالله عادل ورامي صبري وإبراهيم يحيى وعلي فوزي

خط الوسط : أحمد العجوز وحميد ماو ومحمد بسيوني ومحمود قاعود

خط الهجوم : محمد شريف وعرفة السيد.

* من المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة إنبي بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي

خط الوسط : محمد حسن وأحمد سيد (زيزو) ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق (شيكابالا)

خط الهجوم : كريم بامبو وعمر السعيد.

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي

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