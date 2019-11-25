شوت NQW مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر YALLA ZAMALEK كورة لايف اونلاين ON SPORTS ماتش الزمالك NOW

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يلا لايف تابع البث المباشر لمباراة نادي
الزمالك ضد فريق إنبي اليوم الاثنين في المباراة التي ستجمع بين الفريقين YALA SHOOOT PLUS على ستاد السلام
الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA STAR وستكون تلك المباراة مثيرة للغاية خاصة
وأنها تأتي بعض التوقف الدولي البطولة منذ ما يقارب الشهر في الفترة الأخيرة ويسعى
نادي الزمالك لتحقيق فوز جديد في البطولة المحلية GOAL
KOORA.
كورة أونلاين وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز
في المباراة الماضية على حساب فريق المقاولون العرب بنتيحة هدفين مقابل هدف وحيد YALA LIVE وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن
تأجيل مباراة الأهلي ضد الزمالك لأجل غير مسمى بسبب الأجواء الأمنية في الفترة
الأخيرة YALA KOORA ويدخل
ميتشو تلك المباراة ويرغب في الفوز وعدم إهدار التقاط مثلما تعادل الفريق مع نادي
اف سي مصر بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الثانية من بطولة الدوري العام بعد إراحة
الكثير من اللاعبين الأساسيين في المباراة COOL
KOORA.
كول كورة بينما يريد فريق انبي في تحقيق الفوز
الأول له في بطولة الدوري العام هذا الموسم بعد البداية السيئة التي حققها الفريق KOORA ONLINE مع علي ماهر مدرب الفريق الذي رحل عن
النادي البترولي في الفترة الأخيرة بسبب سوء النتائج في بطولة الدوري العام ووجود
الفريق في قاع جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز YALA
SHOOOT PLUS ويبتعد طارق حامد عن هذا اللقاء بسبب
الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع الفريق الأبيض.
يلا شوت حصري تابع المباراة بين نادي الزمالك
وفريق إنبي عبر اليوستيو والبث الحي المباشر الأسطورة بدون تقطيع COOL KOORA نادي الزمالك بقيادة
مدربه ميتشو مع فريق إنبي الذي يسعى لتحقيق المفاجأة وتعطيل نادي الزمالك في هذة
الجولة وعادت بطولة الدوري العام منذ أيام قليلة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم
الأفريقية تحت 23 عاما والذي حصدتها مصر على حساب منتخب كوت ديفوار في المباراة
النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة
الدولي BEIN MATSH.