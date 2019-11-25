شوت NQW مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر YALLA ZAMALEK كورة لايف اونلاين ON SPORTS ماتش الزمالك NOW

يلا لايف تابع البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد فريق إنبي اليوم الاثنين في المباراة التي ستجمع بين الفريقين YALA SHOOOT PLUS على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA STAR وستكون تلك المباراة مثيرة للغاية خاصة وأنها تأتي بعض التوقف الدولي البطولة منذ ما يقارب الشهر في الفترة الأخيرة ويسعى نادي الزمالك لتحقيق فوز جديد في البطولة المحلية GOAL KOORA.

كورة أونلاين وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز في المباراة الماضية على حساب فريق المقاولون العرب بنتيحة هدفين مقابل هدف وحيد YALA LIVE وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل مباراة الأهلي ضد الزمالك لأجل غير مسمى بسبب الأجواء الأمنية في الفترة الأخيرة YALA KOORA ويدخل ميتشو تلك المباراة ويرغب في الفوز وعدم إهدار التقاط مثلما تعادل الفريق مع نادي اف سي مصر بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الثانية من بطولة الدوري العام بعد إراحة الكثير من اللاعبين الأساسيين في المباراة COOL KOORA.

كول كورة بينما يريد فريق انبي في تحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري العام هذا الموسم بعد البداية السيئة التي حققها الفريق KOORA ONLINE مع علي ماهر مدرب الفريق الذي رحل عن النادي البترولي في الفترة الأخيرة بسبب سوء النتائج في بطولة الدوري العام ووجود الفريق في قاع جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز YALA SHOOOT PLUS ويبتعد طارق حامد عن هذا اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع الفريق الأبيض.

يلا شوت حصري تابع المباراة بين نادي الزمالك وفريق إنبي عبر اليوستيو والبث الحي المباشر الأسطورة بدون تقطيع COOL KOORA نادي الزمالك بقيادة مدربه ميتشو مع فريق إنبي الذي يسعى لتحقيق المفاجأة وتعطيل نادي الزمالك في هذة الجولة وعادت بطولة الدوري العام منذ أيام قليلة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والذي حصدتها مصر على حساب منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي BEIN MATSH.



