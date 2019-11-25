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تجديد حبس 3 متهمين بالشرقية 45 يوماً لانضمامهم للارهابية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:32 م
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محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
مـروة هيـكل 
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قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 3 متهمين بمركز ههيا، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، والمتهمون كل من: عبدالله محمد السيد الجدع، سلمان الشحات محمد السيد، يحيى أحمد الزكي.

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
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الكلمات المفتاحية

متهمين حبس جنايات الزقازيق جماعة إرهابية النيابة الشرقية

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